https://ria.ru/20210129/middleton-1595102185.html

Кейт Миддлтон рассказала, какую профессию освоила на карантине

Кейт Миддлтон рассказала, какую профессию освоила на карантине

Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская и супруга принца Уильяма во время встречи в родительском видеочате рассказала о том, какую профессию освоила во время... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T16:36

2021-01-29T16:36

2021-01-29T16:36

уильям, герцог кембриджский

шоубиз

самоизоляция

коронавирус covid-19

знаменитости

кейт миддлтон

звезды

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская и супруга принца Уильяма во время встречи в родительском видеочате рассказала о том, какую профессию освоила во время карантина из-за коронавируса."На самоизоляции я стала парикмахером — к большому ужасу моих детей", — призналась Миддлтон, намекнув на то, что принц Джордж (7 лет), принцесса Шарлотта (5 лет) и принц Луи (2 года) от нового навыка их мамы остались не в восторге. Герцогиня Кембриджская в разговоре с группой родителей также обсудила дистанционное обучение. Директор начальной школы в Лондоне, в которую ходят дети Кейт и Уильяма, попросила написать на бумаге одно слово, которое лучше всего описывает дистанционку.Герцогиня Кембриджская назвала и школьный предмет, который дается ей тяжелее всего. На вопрос, как бы она оценила свои математические навыки по шкале от одного до десяти, Кейт ответила: "- 5".Она также отметила, что карантин многим родителям дался нелегко, так как мамам и папам пришлось примерить на себя дополнительные роли, к которым они не были готовы, но она выдержала. По словам Кейт Миддлтон, помог супруг, который во всем ее поддерживал.

https://ria.ru/20201010/shakira-1579085737.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

уильям, герцог кембриджский, самоизоляция, коронавирус covid-19, знаменитости, кейт миддлтон, звезды