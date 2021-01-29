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Кейт Миддлтон рассказала, какую профессию освоила на карантине
Кейт Миддлтон рассказала, какую профессию освоила на карантине
Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская и супруга принца Уильяма во время встречи в родительском видеочате рассказала о том, какую профессию освоила во время... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T16:36
2021-01-29T16:36
уильям, герцог кембриджский
шоубиз
самоизоляция
коронавирус covid-19
знаменитости
кейт миддлтон
звезды
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская и супруга принца Уильяма во время встречи в родительском видеочате рассказала о том, какую профессию освоила во время карантина из-за коронавируса."На самоизоляции я стала парикмахером — к большому ужасу моих детей", — призналась Миддлтон, намекнув на то, что принц Джордж (7 лет), принцесса Шарлотта (5 лет) и принц Луи (2 года) от нового навыка их мамы остались не в восторге. Герцогиня Кембриджская в разговоре с группой родителей также обсудила дистанционное обучение. Директор начальной школы в Лондоне, в которую ходят дети Кейт и Уильяма, попросила написать на бумаге одно слово, которое лучше всего описывает дистанционку.Герцогиня Кембриджская назвала и школьный предмет, который дается ей тяжелее всего. На вопрос, как бы она оценила свои математические навыки по шкале от одного до десяти, Кейт ответила: "- 5".Она также отметила, что карантин многим родителям дался нелегко, так как мамам и папам пришлось примерить на себя дополнительные роли, к которым они не были готовы, но она выдержала. По словам Кейт Миддлтон, помог супруг, который во всем ее поддерживал.
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уильям, герцог кембриджский, самоизоляция, коронавирус covid-19, знаменитости, кейт миддлтон, звезды

Кейт Миддлтон рассказала, какую профессию освоила на карантине

16:36 29.01.2021
 
© AP Photo / Chris JacksonПринц Уильям, герцогиня Кэтрин и принц Гарри на велогонке "Тур де Франс"
Принц Уильям, герцогиня Кэтрин и принц Гарри на велогонке Тур де Франс - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© AP Photo / Chris Jackson
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Кейт Миддлтон, герцогиня Кембриджская и супруга принца Уильяма во время встречи в родительском видеочате рассказала о том, какую профессию освоила во время карантина из-за коронавируса.
"На самоизоляции я стала парикмахером — к большому ужасу моих детей", — призналась Миддлтон, намекнув на то, что принц Джордж (7 лет), принцесса Шарлотта (5 лет) и принц Луи (2 года) от нового навыка их мамы остались не в восторге.
Герцогиня Кембриджская в разговоре с группой родителей также обсудила дистанционное обучение. Директор начальной школы в Лондоне, в которую ходят дети Кейт и Уильяма, попросила написать на бумаге одно слово, которое лучше всего описывает дистанционку.

"Утомительно", — прокомментировала такой формат обучения Миддлтон.

Герцогиня Кембриджская назвала и школьный предмет, который дается ей тяжелее всего. На вопрос, как бы она оценила свои математические навыки по шкале от одного до десяти, Кейт ответила: "- 5".
Она также отметила, что карантин многим родителям дался нелегко, так как мамам и папам пришлось примерить на себя дополнительные роли, к которым они не были готовы, но она выдержала. По словам Кейт Миддлтон, помог супруг, который во всем ее поддерживал.
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ШоубизУильям, герцог КембриджскийСамоизоляцияКоронавирус COVID-19ЗнаменитостиКейт Миддлтонзвезды
 
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