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На "оранжевой" ветке московского метро человек упал на рельсы
На "оранжевой" ветке московского метро человек упал на рельсы
Движение поездов на северном участке Калужско-Рижской линии московского метро, где на пути упал человек, введено в график, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T18:51
2021-01-29T18:51
москва
московский метрополитен
происшествия
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Движение поездов на северном участке Калужско-Рижской линии московского метро, где на пути упал человек, введено в график, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале."Движение поездов на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее из-за человека на пути станции "Сухаревская" машинист одного из составов применил экстренное торможение. Пассажир был оперативно поднят на платформу", - говорится в сообщении.
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РИА Новости
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москва, московский метрополитен, происшествия

На "оранжевой" ветке московского метро человек упал на рельсы

18:51 29.01.2021
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМосковский Метрополитен
Московский Метрополитен - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Движение поездов на северном участке Калужско-Рижской линии московского метро, где на пути упал человек, введено в график, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале.
"Движение поездов на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее из-за человека на пути станции "Сухаревская" машинист одного из составов применил экстренное торможение. Пассажир был оперативно поднят на платформу", - говорится в сообщении.
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МоскваМосковский метрополитенПроисшествия
 
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