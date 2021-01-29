https://ria.ru/20210129/metro-1595196008.html

На "оранжевой" ветке московского метро человек упал на рельсы

На "оранжевой" ветке московского метро человек упал на рельсы

Движение поездов на северном участке Калужско-Рижской линии московского метро, где на пути упал человек, введено в график, сообщает столичный департамент... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T18:51

2021-01-29T18:51

2021-01-29T18:51

москва

московский метрополитен

происшествия

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Движение поездов на северном участке Калужско-Рижской линии московского метро, где на пути упал человек, введено в график, сообщает столичный департамент транспорта в Telegram-канале."Движение поездов на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком. Ранее из-за человека на пути станции "Сухаревская" машинист одного из составов применил экстренное торможение. Пассажир был оперативно поднят на платформу", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210128/metro-1594889719.html

москва

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, московский метрополитен, происшествия