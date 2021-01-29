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Новым гендиректором "Национальной медиа группы" станет Светлана Баланова
Новым гендиректором "Национальной медиа группы" станет Светлана Баланова
Новым генеральным директором холдинга "Национальная медиа группа" станет первый заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Светлана Баланова, сообщили... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:14
2021-01-29T15:14
россия
netflix
газпром-медиа холдинг
национальная медиа группа
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Новым генеральным директором холдинга "Национальная медиа группа" станет первый заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Светлана Баланова, сообщили пресс-службы обеих компаний."5 февраля 2021 года Ольга Паскина покидает пост генерального директора Национальной Медиа Группы (НМГ) после пяти лет успешной работы и реализации стратегии. Новым генеральным директором холдинга станет Светлана Баланова", - говорится в пресс-релизе НМГ.Аналогичную информацию предоставили в пресс-службе "Газпром-медиа"."Первый заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Светлана Баланова с 5 февраля покидает компанию. В холдинге одной из основных задач Светланы было формирование стратегии цифровой трансформации "Газпром-медиа", - указано в пресс-релизе компании. По утверждению пресс-службы, менее чем за год Баланова успешно выполнила эту задачу. "Светлана Баланова получила предложение возглавить Национальную Медиа Группу, которое приняла", - указано в релизе.В рамках реализации стратегии НМГ, как указано в пресс-релизе Национальной Медиа Группы, был сформирован диверсифицированный портфель активов с присутствием во всех сегментах медиа. Выручка компании увеличилась с 14,4 миллиарда рублей в 2015 г. до 68,9 миллиарда рублей в 2020 году. Холдинг стал лидером по телевизионной аудитории в России с общей долей смотрения 26%.Паскина, слова которой цитирует пресс-релиз НМГ, в свою очередь поблагодарила акционеров, совет директоров и свою команду.Баланова переходит на должность генерального директора НМГ с позиции первого заместителя генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг". Ранее на протяжении 8 лет Светлана возглавляла компанию IBS, одну из ведущих ИТ-сервисных компаний России.Баланова закончила Московский государственный лингвистический университет им. М. Тореза, имеет степень МВА и квалификацию "Дипломированный директор" Британского института директоров. С 2010 по 2011 годы была президентом международного бизнеса "Электронного мониторинга" компании 3М, а также главным операционным директором компании 3М Аттенти. С 2019 года Баланова - член наблюдательного совета небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчетный депозитарий"."Национальная Медиа Группа" – крупнейший российский частный медиахолдинг. НМГ управляет диверсифицированным портфелем из 39 активов в области производства, дистрибуции и монетизации высококачественного информационного и развлекательного контента во всех средах потребления.В числе ключевых активов холдинга лидеры российского медиа-рынка: эфирные телеканалы – РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, Домашний, Че, СТС Love, СТС Kids; мультимедийный информационный центр МИЦ "Известия" (в составе портала IZ.RU, газеты "Известия", телеканала "Известия", новостных служб телеканалов РЕН ТВ и Пятый); газеты – "Спорт-Экспресс", "Metro-Петербург". Группа владеет пакетом акций "Первого канала". НМГ является лидером платного телевидения, управляя вещанием на территории РФ международных телеканалов Discovery Channel, Eurosport, Turner, Viasat, Sony Channel, а также Fox, National Geographic и UFC (в составе "Медиа-Телеком", совместного предприятия НМГ с ПАО "Ростелеком"). Холдинг является владельцем компании "НМГ Студия", которая наряду с компаниями Art Pictures Vision, Art Pictures Distribution, "Водород" и образовательной институцией Школой кино и телевидения "Индустрия" обеспечивает комплексное присутствие НМГ на рынке производства и дистрибуции кино.В 2019 году НМГ запустила онлайн-сервис More.TV. В сентябре 2020 года Холдинг стал оператором онлайн-сервиса Netflix в России.
https://ria.ru/20200902/netfliks-1576628740.html
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россия, netflix, газпром-медиа холдинг, национальная медиа группа

Новым гендиректором "Национальной медиа группы" станет Светлана Баланова

15:14 29.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкГенеральный директор системного интегратора IBS Светлана Баланова
Генеральный директор системного интегратора IBS Светлана Баланова - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Новым генеральным директором холдинга "Национальная медиа группа" станет первый заместитель генерального директора "Газпром-медиа" Светлана Баланова, сообщили пресс-службы обеих компаний.
"5 февраля 2021 года Ольга Паскина покидает пост генерального директора Национальной Медиа Группы (НМГ) после пяти лет успешной работы и реализации стратегии. Новым генеральным директором холдинга станет Светлана Баланова", - говорится в пресс-релизе НМГ.
Аналогичную информацию предоставили в пресс-службе "Газпром-медиа".
"Первый заместитель генерального директора холдинга "Газпром-медиа" Светлана Баланова с 5 февраля покидает компанию. В холдинге одной из основных задач Светланы было формирование стратегии цифровой трансформации "Газпром-медиа", - указано в пресс-релизе компании. По утверждению пресс-службы, менее чем за год Баланова успешно выполнила эту задачу. "Светлана Баланова получила предложение возглавить Национальную Медиа Группу, которое приняла", - указано в релизе.
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Национальная Медиа Группа стала оператором Netflix в России
В рамках реализации стратегии НМГ, как указано в пресс-релизе Национальной Медиа Группы, был сформирован диверсифицированный портфель активов с присутствием во всех сегментах медиа. Выручка компании увеличилась с 14,4 миллиарда рублей в 2015 г. до 68,9 миллиарда рублей в 2020 году. Холдинг стал лидером по телевизионной аудитории в России с общей долей смотрения 26%.
Паскина, слова которой цитирует пресс-релиз НМГ, в свою очередь поблагодарила акционеров, совет директоров и свою команду.
Баланова переходит на должность генерального директора НМГ с позиции первого заместителя генерального директора АО "Газпром-Медиа Холдинг". Ранее на протяжении 8 лет Светлана возглавляла компанию IBS, одну из ведущих ИТ-сервисных компаний России.
Баланова закончила Московский государственный лингвистический университет им. М. Тореза, имеет степень МВА и квалификацию "Дипломированный директор" Британского института директоров. С 2010 по 2011 годы была президентом международного бизнеса "Электронного мониторинга" компании 3М, а также главным операционным директором компании 3М Аттенти. С 2019 года Баланова - член наблюдательного совета небанковской кредитной организации акционерного общества "Национальный расчетный депозитарий".
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Глава "Газпром-Медиа" надеется, что ограничений в адрес YouTube не будет
"Национальная Медиа Группа" – крупнейший российский частный медиахолдинг. НМГ управляет диверсифицированным портфелем из 39 активов в области производства, дистрибуции и монетизации высококачественного информационного и развлекательного контента во всех средах потребления.
В числе ключевых активов холдинга лидеры российского медиа-рынка: эфирные телеканалы – РЕН ТВ, Пятый канал, СТС, Домашний, Че, СТС Love, СТС Kids; мультимедийный информационный центр МИЦ "Известия" (в составе портала IZ.RU, газеты "Известия", телеканала "Известия", новостных служб телеканалов РЕН ТВ и Пятый); газеты – "Спорт-Экспресс", "Metro-Петербург". Группа владеет пакетом акций "Первого канала". НМГ является лидером платного телевидения, управляя вещанием на территории РФ международных телеканалов Discovery Channel, Eurosport, Turner, Viasat, Sony Channel, а также Fox, National Geographic и UFC (в составе "Медиа-Телеком", совместного предприятия НМГ с ПАО "Ростелеком"). Холдинг является владельцем компании "НМГ Студия", которая наряду с компаниями Art Pictures Vision, Art Pictures Distribution, "Водород" и образовательной институцией Школой кино и телевидения "Индустрия" обеспечивает комплексное присутствие НМГ на рынке производства и дистрибуции кино.
В 2019 году НМГ запустила онлайн-сервис More.TV. В сентябре 2020 года Холдинг стал оператором онлайн-сервиса Netflix в России.
Генеральный директор системного интегратора IBS Светлана Баланова - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 15:03
Биография Светланы Балановой
 
РоссияNetflixГазпром-Медиа ХолдингНациональная Медиа Группа
 
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