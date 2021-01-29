https://ria.ru/20210129/mask-1595164974.html

Из-за задержек полета Starship люди не попадут на Марс, заявил Маск

Из-за задержек полета Starship люди не попадут на Марс, заявил Маск

Глава компании SpaceX Илон Маск после задержки полета ракеты SpaceX Starship SN9 пожаловался, что из-за правил Федерального управления гражданской авиации США... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T16:42

2021-01-29T16:42

2021-01-29T17:23

наука

илон маск

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космос - риа наука

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Глава компании SpaceX Илон Маск после задержки полета ракеты SpaceX Starship SN9 пожаловался, что из-за правил Федерального управления гражданской авиации США (FAA) "человечество никогда не доберется до Марса"."В отличие от авиационного подразделения, которое в порядке, космическое подразделение FAA имеет принципиально неисправную структуру регулирования. Их правила предназначены для нескольких одноразовых запусков в год с нескольких гособъектов. В соответствии с этими правилами человечество никогда не доберется до Марса", - написал Маск в Twitter в ответ на сообщения о том, что FAA отложило запуск SN9.Испытания прототипов ракеты за исключением первого (Starhopper) заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип - Starship SN3 - лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором.В феврале еще один прототип - Starship SN1 - разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Их общая высота составит 122 метра, и обе части рассчитаны на повторное использование. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.

https://ria.ru/20201210/raketa-1588546962.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210112/mask-1592674187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

илон маск, луна, faa, марс, космос - риа наука, spacex, сша