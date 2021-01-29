Из-за задержек полета Starship люди не попадут на Марс, заявил Маск
16:42 29.01.2021 (обновлено: 17:23 29.01.2021)
"В отличие от авиационного подразделения, которое в порядке, космическое подразделение FAA имеет принципиально неисправную структуру регулирования. Их правила предназначены для нескольких одноразовых запусков в год с нескольких гособъектов. В соответствии с этими правилами человечество никогда не доберется до Марса", - написал Маск в Twitter в ответ на сообщения о том, что FAA отложило запуск SN9.
Unlike its aircraft division, which is fine, the FAA space division has a fundamentally broken regulatory structure.— Elon Musk (@elonmusk) January 28, 2021
Their rules are meant for a handful of expendable launches per year from a few government facilities. Under those rules, humanity will never get to Mars.
Испытания прототипов ракеты за исключением первого (Starhopper) заканчивались неудачей. В конце мая SN4 взорвался после утечки топлива, в апреле другой прототип - Starship SN3 - лопнул при наддуве жидким азотом. Маск объяснил это человеческим фактором.
В феврале еще один прототип - Starship SN1 - разорвался на части в ходе тестового наддува жидким азотом. В ноябре 2019 года прототип Starship Mk1 лопнул при испытаниях на герметичность.
10 декабря 2020, 10:19Эксперт сравнил Starship Илона Маска с ракетой из "Незнайки на Луне"
SpaceX разрабатывает транспортную систему, состоящую из полностью многоразовых ракеты-носителя Super Heavy и корабля Starship. Их общая высота составит 122 метра, и обе части рассчитаны на повторное использование. Система позволит доставлять спутники, экипажи и грузы как на околоземные орбиты, так и на Луну и Марс.