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Лукашенко рассказал, где будет учиться его младший сын
Лукашенко рассказал, где будет учиться его младший сын
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет, чтобы его младший сын Николай, впрочем, как и другие молодые белорусы, уезжали учиться в западные РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T20:43
2021-01-29T20:43
2021-01-29T20:43
николай лукашенко
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет, чтобы его младший сын Николай, впрочем, как и другие молодые белорусы, уезжали учиться в западные страны."Не хочу, чтобы мой ребенок и вы, мои дети, учились на Западе: это - для западной экономики, понимаете? А гуманитарные (специальности в западных вузах - ред.) - это промывка мозгов, со временем возвращаются и становятся протестунами (оппозиционерами - ред.). Так будет всегда: они (западные вузы - ред.) готовят агентов влияния в нашем обществе", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на встрече со студентами, которые поинтересовались, в какой вуз будет поступать в будущем младший сын главы белорусского государства Николай Лукашенко. Отрывок встречи показал телеканал СТВ."И я ему сказал: "Нет". Он: "Я и сам не хочу туда", - продолжил Лукашенко.Президент также заявил, что не будет советовать сыну поступать в главный вуз страны - Белгосуниверситет. "Не потому, что это плохой вуз. Это сильный вуз. Не хочу чисто эмоционально..., чтобы говорили, что сын в лучший вуз. Все же стремятся у нас в БГУ трудоустроить своих детей. Не в этом дело. Важно, чтобы, конечно, вуз был крепким, но все зависит от самого человека, особенно теперь. Извините за нескромность, для него неважно, в каком он вузе будет учиться", - продолжил он.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210110/lukashenko-1592453984.html
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николай лукашенко, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире
МИНСК, 29 янв - РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил, что не хочет, чтобы его младший сын Николай, впрочем, как и другие молодые белорусы, уезжали учиться в западные страны.
"Не хочу, чтобы мой ребенок и вы, мои дети, учились на Западе: это - для западной экономики, понимаете? А гуманитарные (специальности в западных вузах - ред.) - это промывка мозгов, со временем возвращаются и становятся протестунами (оппозиционерами - ред.). Так будет всегда: они (западные вузы - ред.) готовят агентов влияния в нашем обществе", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске
на встрече со студентами, которые поинтересовались, в какой вуз будет поступать в будущем младший сын главы белорусского государства Николай Лукашенко
. Отрывок встречи показал телеканал СТВ
.
"И я ему сказал: "Нет". Он: "Я и сам не хочу туда", - продолжил Лукашенко.
Президент также заявил, что не будет советовать сыну поступать в главный вуз страны - Белгосуниверситет. "Не потому, что это плохой вуз. Это сильный вуз. Не хочу чисто эмоционально..., чтобы говорили, что сын в лучший вуз. Все же стремятся у нас в БГУ трудоустроить своих детей. Не в этом дело. Важно, чтобы, конечно, вуз был крепким, но все зависит от самого человека, особенно теперь. Извините за нескромность, для него неважно, в каком он вузе будет учиться", - продолжил он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
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