Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210129/lukashenko-1595210705.html
Лукашенко рассказал, где будет учиться его младший сын
Лукашенко рассказал, где будет учиться его младший сын
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет, чтобы его младший сын Николай, впрочем, как и другие молодые белорусы, уезжали учиться в западные РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T20:43
2021-01-29T20:43
николай лукашенко
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575853933_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_cffff8d42fc9bca139a8f75fab931c12.jpg
МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет, чтобы его младший сын Николай, впрочем, как и другие молодые белорусы, уезжали учиться в западные страны."Не хочу, чтобы мой ребенок и вы, мои дети, учились на Западе: это - для западной экономики, понимаете? А гуманитарные (специальности в западных вузах - ред.) - это промывка мозгов, со временем возвращаются и становятся протестунами (оппозиционерами - ред.). Так будет всегда: они (западные вузы - ред.) готовят агентов влияния в нашем обществе", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на встрече со студентами, которые поинтересовались, в какой вуз будет поступать в будущем младший сын главы белорусского государства Николай Лукашенко. Отрывок встречи показал телеканал СТВ."И я ему сказал: "Нет". Он: "Я и сам не хочу туда", - продолжил Лукашенко.Президент также заявил, что не будет советовать сыну поступать в главный вуз страны - Белгосуниверситет. "Не потому, что это плохой вуз. Это сильный вуз. Не хочу чисто эмоционально..., чтобы говорили, что сын в лучший вуз. Все же стремятся у нас в БГУ трудоустроить своих детей. Не в этом дело. Важно, чтобы, конечно, вуз был крепким, но все зависит от самого человека, особенно теперь. Извините за нескромность, для него неважно, в каком он вузе будет учиться", - продолжил он.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
https://radiosputnik.ria.ru/20210110/lukashenko-1592453984.html
https://ria.ru/20201113/synovya-1584559991.html
минск
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575853933_64:0:1199:851_1920x0_80_0_0_9101879245e25e0f3928fc5912a61df1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
николай лукашенко, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал, где будет учиться его младший сын

20:43 29.01.2021
 
© Sputnik / Виктор ТолочкоСын президента Александра Лукашенко Николай
Сын президента Александра Лукашенко Николай - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не хочет, чтобы его младший сын Николай, впрочем, как и другие молодые белорусы, уезжали учиться в западные страны.
"Не хочу, чтобы мой ребенок и вы, мои дети, учились на Западе: это - для западной экономики, понимаете? А гуманитарные (специальности в западных вузах - ред.) - это промывка мозгов, со временем возвращаются и становятся протестунами (оппозиционерами - ред.). Так будет всегда: они (западные вузы - ред.) готовят агентов влияния в нашем обществе", - сказал Лукашенко в пятницу в Минске на встрече со студентами, которые поинтересовались, в какой вуз будет поступать в будущем младший сын главы белорусского государства Николай Лукашенко. Отрывок встречи показал телеканал СТВ.
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай на митинге, организованном в поддержку А. Лукашенко на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 10.01.2021
10 января, 12:49
Девушки "сходят с ума". Сын Лукашенко ответил на "самый волнующий вопрос"
"И я ему сказал: "Нет". Он: "Я и сам не хочу туда", - продолжил Лукашенко.
Президент также заявил, что не будет советовать сыну поступать в главный вуз страны - Белгосуниверситет. "Не потому, что это плохой вуз. Это сильный вуз. Не хочу чисто эмоционально..., чтобы говорили, что сын в лучший вуз. Все же стремятся у нас в БГУ трудоустроить своих детей. Не в этом дело. Важно, чтобы, конечно, вуз был крепким, но все зависит от самого человека, особенно теперь. Извините за нескромность, для него неважно, в каком он вузе будет учиться", - продолжил он.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, младший сын президента Белоруссии Николай Лукашенко и старший сын президента Белоруссии Виктор Лукашенко - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября 2020, 20:57
Лукашенко пообещал, что никто из его сыновей не станет президентом
 
Николай ЛукашенкоАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:39Милонов предложил проверять задержанных на акциях подростков на наркотики
06:23Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V"
06:10В США прокомментировали имитацию атаки ВВС КНР на американские авианосцы
06:02Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за вакцинацию от COVID-19
05:32Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку
05:30Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
05:22На Кубе при крушении вертолета погибли пять человек
04:57Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
04:53ЕС отказался от контроля экспорта вакцины в Северную Ирландию
04:46Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве
04:33Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"
04:03МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"
03:55МИД ответит на высылку российского дипломата из Албании
03:45Представитель ЕС репостнул статью о "маргинальной" Украине
03:40Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"
03:14Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп
03:08Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году
02:33Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"
02:18Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела
02:15Пушков дал совет Байдену после его телефонного разговора с Путиным
Лента новостейМолния