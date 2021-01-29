Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210129/lukashenko-1595171392.html
Лукашенко заявил, что независимая Россия сильным мира не нужна
Лукашенко заявил, что независимая Россия сильным мира не нужна
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не стала на колени и ни под кого не прогнулась, поэтому ее "наклоняют", так же "начали... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T17:12
2021-01-29T17:12
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592541218_0:262:3072:1990_1920x0_80_0_0_e02e178005544eec552456a54d27bfd6.jpg
МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не стала на колени и ни под кого не прогнулась, поэтому ее "наклоняют", так же "начали наклонять" и Россию, потому что, независимая и самостоятельная, она сильным мира сего не нужна."Мы не стали на колени, ни под кого не прогнулись, поэтому нас и наклоняют. Точно так, как сейчас начали наклонять Россию. Такая независимая, самостоятельная Россия никому не нужна", - приводит слова Лукашенко его официальный сайт.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций протеста силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Акции продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении протестов с улиц во дворы.Согласно заявлению Лукашенко, приведенному в четверг госагентством Белта, протесты в России и Белоруссии взаимосвязаны. Как он не раз говорил, координаторам протестов в республике, находящимся на Западе, Белоруссия нужна как трамплин для атаки на РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210128/lukashenko-1595018097.html
https://ria.ru/20210129/lukashenko-1595139591.html
россия
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/0b/1592541218_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3ce9e82c7bdbbf6160f20b8491cca1ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко заявил, что независимая Россия сильным мира не нужна

17:12 29.01.2021
 
© POOL / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не стала на колени и ни под кого не прогнулась, поэтому ее "наклоняют", так же "начали наклонять" и Россию, потому что, независимая и самостоятельная, она сильным мира сего не нужна.
"Мы не стали на колени, ни под кого не прогнулись, поэтому нас и наклоняют. Точно так, как сейчас начали наклонять Россию. Такая независимая, самостоятельная Россия никому не нужна", - приводит слова Лукашенко его официальный сайт.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
28 января, 18:35
Лукашенко призвал учиться у РФ реагированию на попытки дестабилизации
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций протеста силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Акции продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении протестов с улиц во дворы.
Согласно заявлению Лукашенко, приведенному в четверг госагентством Белта, протесты в России и Белоруссии взаимосвязаны. Как он не раз говорил, координаторам протестов в республике, находящимся на Западе, Белоруссия нужна как трамплин для атаки на РФ.

Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 14:39
Лукашенко анонсировал меры, касающиеся соцсетей
 
РоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:39Милонов предложил проверять задержанных на акциях подростков на наркотики
06:23Президент Мексики надеется на поставки вакцины "Спутник V"
06:10В США прокомментировали имитацию атаки ВВС КНР на американские авианосцы
06:02Росздравнадзор объяснил, следует ли платить за вакцинацию от COVID-19
05:32Замруководителя СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО задержали за взятку
05:30Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира
05:22На Кубе при крушении вертолета погибли пять человек
04:57Британцев удивила версия ученых о гибели группы Дятлова
04:53ЕС отказался от контроля экспорта вакцины в Северную Ирландию
04:46Зампрокурора Ленинского района ЕАО подозревают во взяточничестве
04:33Китайский путешественник увидел в Восточной России "монгольские черты"
04:03МЧС назвало самую опасную сторону дома с нависающими "снежными шапками"
03:55МИД ответит на высылку российского дипломата из Албании
03:45Представитель ЕС репостнул статью о "маргинальной" Украине
03:40Источник: новейшую САУ "Коалиция-СВ" испытали в режиме "шквал огня"
03:14Ястржембский рассказал, как Ельцин макал горящее полено в суп
03:08Источник: Россия запустит три ракеты "Союз" из Южной Америки в 2021 году
02:33Грушко: РФ удовлетворили пояснения Греции по ситуации с судном "Адлер"
02:18Адвокат объяснил, что делать, если ваша машина сгорела
02:15Пушков дал совет Байдену после его телефонного разговора с Путиным
Лента новостейМолния