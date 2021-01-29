https://ria.ru/20210129/lukashenko-1595171392.html
Лукашенко заявил, что независимая Россия сильным мира не нужна
Лукашенко заявил, что независимая Россия сильным мира не нужна
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не стала на колени и ни под кого не прогнулась, поэтому ее "наклоняют", так же "начали... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T17:12
2021-01-29T17:12
2021-01-29T17:12
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что республика не стала на колени и ни под кого не прогнулась, поэтому ее "наклоняют", так же "начали наклонять" и Россию, потому что, независимая и самостоятельная, она сильным мира сего не нужна."Мы не стали на колени, ни под кого не прогнулись, поэтому нас и наклоняют. Точно так, как сейчас начали наклонять Россию. Такая независимая, самостоятельная Россия никому не нужна", - приводит слова Лукашенко его официальный сайт.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций протеста силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Акции продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении протестов с улиц во дворы.Согласно заявлению Лукашенко, приведенному в четверг госагентством Белта, протесты в России и Белоруссии взаимосвязаны. Как он не раз говорил, координаторам протестов в республике, находящимся на Западе, Белоруссия нужна как трамплин для атаки на РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210128/lukashenko-1595018097.html
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