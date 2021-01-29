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Лукашенко анонсировал меры, касающиеся соцсетей
Лукашенко анонсировал меры, касающиеся соцсетей
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшие месяцы будут приняты меры, касающиеся соцсетей и мессенджеров, для защиты интересов... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:39
2021-01-29T14:39
telegram (приложение)
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшие месяцы будут приняты меры, касающиеся соцсетей и мессенджеров, для защиты интересов государства и народа."Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы в этой сфере в Беларуси будут приняты дополнительные меры для защиты интересов государства и народа", - передает агентство Белта со встречи президента Белоруссии со студентами в пятницу в Минске.Агентство приводит слова Лукашенко, что благодаря социальным сетям и мессенджерам можно "породить планетарную революцию" и со временем мир придет к цензуре в социальных сетях. "Вы видите, что сегодня во всех странах происходят подобные события, которые управляются через эти сети и не с места. Как у нас было: все управлялось с территории Польши и Литвы. Поэтому да, мы на пороге принятия этих решений. Но исходить они должны от сильных мира сего", - сказал президент.Отвечая на вопросы студентов, глава государства высказал убеждение, что со временем страны начнут вводить цензуру в социальных сетях, но подчеркнул, что Белоруссия не может быть зачинщиком этого процесса. "Наверное, тот, кто породил этого змея и выпустил из бутылки, и должен этот процесс начинать. Мы вообще это сделать не сможем. Если мы закроем одно направление, у нас вылезет в другом", - сказал Лукашенко.Белорусский лидер добавил, что необходим жесточайший запрет на вмешательство в личную жизнь и разрушение общественно-политического строя государства.После выборов президента в августе 2020 года в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Участники протестов в Белоруссии координируют свои действия, в том числе, с помощью Telegram. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
https://ria.ru/20210128/lukashenko-1594978251.html
https://ria.ru/20210129/lukashenko-1595106725.html
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РИА Новости
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telegram (приложение), александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко анонсировал меры, касающиеся соцсетей

14:39 29.01.2021
 
© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 29 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что в ближайшие месяцы будут приняты меры, касающиеся соцсетей и мессенджеров, для защиты интересов государства и народа.
"Александр Лукашенко заявил, что в ближайшие месяцы в этой сфере в Беларуси будут приняты дополнительные меры для защиты интересов государства и народа", - передает агентство Белта со встречи президента Белоруссии со студентами в пятницу в Минске.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 28.01.2021
Вчера, 15:45
Лукашенко назвал отличия протестов в России и Белоруссии
Агентство приводит слова Лукашенко, что благодаря социальным сетям и мессенджерам можно "породить планетарную революцию" и со временем мир придет к цензуре в социальных сетях. "Вы видите, что сегодня во всех странах происходят подобные события, которые управляются через эти сети и не с места. Как у нас было: все управлялось с территории Польши и Литвы. Поэтому да, мы на пороге принятия этих решений. Но исходить они должны от сильных мира сего", - сказал президент.
Отвечая на вопросы студентов, глава государства высказал убеждение, что со временем страны начнут вводить цензуру в социальных сетях, но подчеркнул, что Белоруссия не может быть зачинщиком этого процесса. "Наверное, тот, кто породил этого змея и выпустил из бутылки, и должен этот процесс начинать. Мы вообще это сделать не сможем. Если мы закроем одно направление, у нас вылезет в другом", - сказал Лукашенко.
Белорусский лидер добавил, что необходим жесточайший запрет на вмешательство в личную жизнь и разрушение общественно-политического строя государства.
После выборов президента в августе 2020 года в стране начались массовые протестные акции оппозиции, которые, в том числе, подавлялись силовиками с применением спецсредств и спецтехники. Акции протеста продолжаются до сих пор. Участники протестов в Белоруссии координируют свои действия, в том числе, с помощью Telegram. Правоохранители заявляют об уменьшении числа участников протестов и о перемещении акций с центральных улиц во дворы жилых домов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на церемонии инаугурации в Минске - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
12:29
Лукашенко рассказал, почему его инаугурация проходила втайне
 
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