https://ria.ru/20210129/lukashenko-1595106725.html

Лукашенко рассказал, почему его инаугурация проходила втайне

Лукашенко рассказал, почему его инаугурация проходила втайне

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его инаугурация проходила втайне из-за информации о готовящейся провокации "с коктейлем Молотова" против... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:29

2021-01-29T12:29

2021-01-29T13:22

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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МИНСК, 29 янв — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его инаугурация проходила втайне из-за информации о готовящейся провокации "с коктейлем Молотова" против автобуса с депутатами."Ко мне накануне приходит председатель комитета, на стол документы: хотят устроить провокацию с депутатами. Они знали — инаугурация, на автобусах депутаты... Забросить коктейль Молотова в автобус, разбив окно", — сказал Лукашенко во время встречи в пятницу в Минске со студентами, отвечая на домыслы о "тайной" инаугурации рассказом о готовящейся провокации накануне этого события. Слова президента приводит близкий к его пресс-службе telegram-канал "Пул Первого"."Никто б не говорил про инаугурацию. Все бы говорили, что там сожгли депутатов. А во что бы это вылилось?! И как мне надо было поступить? Я поступил как сумел", — добавил Лукашенко.Госагентство Белта неожиданно 23 сентября, без предварительного анонса, передало, что Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии, церемония инаугурации прошла во Дворце Независимости. Телетрансляция церемонии инаугурации также не велась.После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1 процента голосов, в стране начались протестные акции оппозиции, сопряженные с массовыми беспорядками. Во время их разгона силовики использовали спецсредства и спецтехнику. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют об уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.

https://ria.ru/20210129/lukashenko-1595097273.html

минск

белоруссия

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александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире