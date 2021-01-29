https://ria.ru/20210129/lukashenko-1595097273.html
За рубежом хотят решить свои проблемы за счет белорусов, заявил Лукашенко
За рубежом хотят решить свои проблемы за счет белорусов, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу на встрече со студентами, что за границей не озабочены интересами белорусского народа, там просто... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:47
2021-01-29T11:47
2021-01-29T11:47
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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МИНСК, 29 янв – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в пятницу на встрече со студентами, что за границей не озабочены интересами белорусского народа, там просто хотят решить свои проблемы за счет белорусов."Неужели кто-то всерьез думает, что там, за границей, сильно озабочены интересами нашего народа? Не до Беларуси им. А вот решить свои проблемы за счет белорусов - это тема", - приводит слова президента Sputnik Белоруссия.Лукашенко отметил, что в прошлом году градус политизации общества достиг высшей точки. Причем, по словам главы государства, речь не о том, кто и где за рубежом "подогревал" белорусских граждан. "Вопрос в другом: почему часть общества, среди которой оказались и вы, молодые белорусы, позволила себя подогреть? Почему мы позволили внести в наш общий дом - Беларусь - разлад? Не только в страну, но даже в семьи", - обратил внимание он.Президент заявил, что далеко не все задумываются о том, "кому выгодно разобщить народ и ослабить Беларусь". "Суверенитет - это не только вопрос сохранения государства. Это вопрос национальных амбиций. Вопрос вашего гражданского статуса. Я никогда не поверю, что мы вырастили поколение независимых белорусов, которые мечтают, чтобы их будущее определяли зарубежные политики", - сказал белорусский лидер.Он поинтересовался у студентов, понимают ли они, каких огромных усилий стоит такая политическая самостоятельность. "Много ли вы знаете стран в мире, таких же небольших и не богатых на ресурсы, как наша, но сумевших утвердиться на международной арене как самодостаточное и сильное государство?" - спросил Лукашенко.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций протеста силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Акции продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении протестов с улиц во дворы.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Белоруссия >>
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александр лукашенко, белоруссия, в мире
МИНСК, 29 янв – РИА Новости.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
заявил в пятницу на встрече со студентами, что за границей не озабочены интересами белорусского народа, там просто хотят решить свои проблемы за счет белорусов.
"Неужели кто-то всерьез думает, что там, за границей, сильно озабочены интересами нашего народа? Не до Беларуси им. А вот решить свои проблемы за счет белорусов - это тема", - приводит слова президента Sputnik Белоруссия
.
Лукашенко отметил, что в прошлом году градус политизации общества достиг высшей точки. Причем, по словам главы государства, речь не о том, кто и где за рубежом "подогревал" белорусских граждан. "Вопрос в другом: почему часть общества, среди которой оказались и вы, молодые белорусы, позволила себя подогреть? Почему мы позволили внести в наш общий дом - Беларусь - разлад? Не только в страну, но даже в семьи", - обратил внимание он.
Президент заявил, что далеко не все задумываются о том, "кому выгодно разобщить народ и ослабить Беларусь". "Суверенитет - это не только вопрос сохранения государства. Это вопрос национальных амбиций. Вопрос вашего гражданского статуса. Я никогда не поверю, что мы вырастили поколение независимых белорусов, которые мечтают, чтобы их будущее определяли зарубежные политики", - сказал белорусский лидер.
Он поинтересовался у студентов, понимают ли они, каких огромных усилий стоит такая политическая самостоятельность. "Много ли вы знаете стран в мире, таких же небольших и не богатых на ресурсы, как наша, но сумевших утвердиться на международной арене как самодостаточное и сильное государство?" - спросил Лукашенко.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. При разгонах акций протеста силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. Акции продолжаются до сих пор. Правоохранительные органы заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении протестов с улиц во дворы.