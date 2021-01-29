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Делегация талибов не планирует встречаться с Лавровым в пятницу
Делегация талибов не планирует встречаться с Лавровым в пятницу
Делегация талибов не планирует встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в пятницу, заявил заместитель главы политического офиса движения... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:22
2021-01-29T11:22
россия
сергей лавров
москва
талибан
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Делегация талибов не планирует встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в пятницу, заявил заместитель главы политического офиса движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станакзай."У нас была встреча вчера в министерстве иностранных дел со спецпредставителем (президента РФ). Сегодня у нас встречи ещё, но сегодня у нас встречи с министром Лавровым нет", - сказал Станакзай.Он уточнил, что делегация талибов находится в Москве с двухдневным визитом и вечером покинет Россию.
https://ria.ru/20210129/afganistan-1595084223.html
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россия, сергей лавров, москва, талибан

Делегация талибов не планирует встречаться с Лавровым в пятницу

11:22 29.01.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Джавад Зарифом
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Ирана Мухаммадом Джавад Зарифом - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Делегация талибов не планирует встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в пятницу, заявил заместитель главы политического офиса движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станакзай.
"У нас была встреча вчера в министерстве иностранных дел со спецпредставителем (президента РФ). Сегодня у нас встречи ещё, но сегодня у нас встречи с министром Лавровым нет", - сказал Станакзай.
Он уточнил, что делегация талибов находится в Москве с двухдневным визитом и вечером покинет Россию.
Представители талибов на переговорах в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
10:38
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РоссияСергей ЛавровМоскваТалибан
 
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