https://ria.ru/20210129/lavrov-1595092259.html
Делегация талибов не планирует встречаться с Лавровым в пятницу
Делегация талибов не планирует встречаться с Лавровым в пятницу
Делегация талибов не планирует встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в пятницу, заявил заместитель главы политического офиса движения... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:22
2021-01-29T11:22
2021-01-29T11:22
россия
сергей лавров
москва
талибан
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Делегация талибов не планирует встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в пятницу, заявил заместитель главы политического офиса движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станакзай."У нас была встреча вчера в министерстве иностранных дел со спецпредставителем (президента РФ). Сегодня у нас встречи ещё, но сегодня у нас встречи с министром Лавровым нет", - сказал Станакзай.Он уточнил, что делегация талибов находится в Москве с двухдневным визитом и вечером покинет Россию.
https://ria.ru/20210129/afganistan-1595084223.html
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