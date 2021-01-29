https://ria.ru/20210129/lavrov-1595092259.html

Делегация талибов не планирует встречаться с Лавровым в пятницу

Делегация талибов не планирует встречаться с Лавровым в пятницу

Делегация талибов не планирует встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в пятницу, заявил заместитель главы политического офиса движения... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:22

2021-01-29T11:22

2021-01-29T11:22

россия

сергей лавров

москва

талибан

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Делегация талибов не планирует встреч с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в пятницу, заявил заместитель главы политического офиса движения "Талибан" Шер Мохаммад Аббас Станакзай."У нас была встреча вчера в министерстве иностранных дел со спецпредставителем (президента РФ). Сегодня у нас встречи ещё, но сегодня у нас встречи с министром Лавровым нет", - сказал Станакзай.Он уточнил, что делегация талибов находится в Москве с двухдневным визитом и вечером покинет Россию.

https://ria.ru/20210129/afganistan-1595084223.html

россия

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей лавров, москва, талибан