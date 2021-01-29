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Украинские СМИ объяснили, почему Лановой стал на родине иностранцем
Украинские СМИ объяснили, почему Лановой стал на родине иностранцем
Журналисты портала "Страна" рассказали, как была связана с Украиной судьба актера театра и кино Василия Ланового, который скончался в возрасте 87 лет в Москве. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T17:02
2021-01-29T18:35
россия
министерство культуры украины
петр порошенко
ирина алферова
надежда бабкина
василий лановой
одесская область
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На Украине вспомнили об отказе Ланового приезжать на родину
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Журналисты портала "Страна" рассказали, как была связана с Украиной судьба актера театра и кино Василия Ланового, который скончался в возрасте 87 лет в Москве.У Ланового были украинские корни, его семья происходит из Одесской области. В 1931 году его родители переехали в Москву. Летом 1941 года они отправили Василия к бабушке с дедушкой на пару недель. В это время началась Великая Отечественная война, и Лановой увидел родителей только через три года. Они работали в тылу на химическом заводе и стали инвалидами. Когда Василий впервые встретил мать после долгой разлуки, он ее не узнал.В последний раз Лановой был в родном селе на Украине в 90-х. После 2014 года в интервью он говорил, что родные просили его больше не приезжать на историческую родину, потому что "его убьют и не извинятся". Актер заявлял, что превратился на Украине в иностранца и, как и его супруга Ирина, лишился родины.По этой причине он отказался от роли в фильме "Богдан Хмельницкий", где русских изображали "варварами".Ланового внесли в базу сайта "Миротворец" с формулировкой "Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также участие в "антиукраинских пропагандистских мероприятиях". Кроме того, ему вменяют то, что он был председателем попечительского совета акции "Бессмертный полк" и подписал письмо в поддержку Владимира Путина по Украине и Крыму.В 2017 году Министерство культуры Украины внесло Василия Ланового в список лиц, создающих "угрозу национальной безопасности страны". В этом перечне находятся 150 человек. Среди них Ирина Алферова, Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Никита Михалков, Михаил Боярский, Наталья Варлей, Олег Газманов, Эмир Кустурица.На Украине в последние годы всячески ограничивают в правах неугодных деятелей культуры: многие российские артисты попали под запрет на въезд из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры страны в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. Список регулярно пополняется новыми именами. Кроме того, киевские власти запрещают российские книги, фильмы, блокируют трансляцию российских телеканалов.Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что такая политика в отношении деятелей культуры стала "режимом тотальной цензуры" со стороны киевских силовиков. Она назвала их "голубыми мундирами", с которыми Порошенко "так пафосно попрощался, устремляясь в безвизовую Европу".Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210129/strizhenova-1595149231.html
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россия, министерство культуры украины, петр порошенко, ирина алферова, надежда бабкина, василий лановой, одесская область

Украинские СМИ объяснили, почему Лановой стал на родине иностранцем

17:02 29.01.2021 (обновлено: 18:35 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Журналисты портала "Страна" рассказали, как была связана с Украиной судьба актера театра и кино Василия Ланового, который скончался в возрасте 87 лет в Москве.
У Ланового были украинские корни, его семья происходит из Одесской области. В 1931 году его родители переехали в Москву. Летом 1941 года они отправили Василия к бабушке с дедушкой на пару недель. В это время началась Великая Отечественная война, и Лановой увидел родителей только через три года. Они работали в тылу на химическом заводе и стали инвалидами. Когда Василий впервые встретил мать после долгой разлуки, он ее не узнал.
В последний раз Лановой был в родном селе на Украине в 90-х. После 2014 года в интервью он говорил, что родные просили его больше не приезжать на историческую родину, потому что "его убьют и не извинятся". Актер заявлял, что превратился на Украине в иностранца и, как и его супруга Ирина, лишился родины.

"Я ненавижу любой национализм — как российский, так и украинский", — подчеркивал артист.

По этой причине он отказался от роли в фильме "Богдан Хмельницкий", где русских изображали "варварами".
Ланового внесли в базу сайта "Миротворец" с формулировкой "Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины, а также участие в "антиукраинских пропагандистских мероприятиях". Кроме того, ему вменяют то, что он был председателем попечительского совета акции "Бессмертный полк" и подписал письмо в поддержку Владимира Путина по Украине и Крыму.
Люди у портрета Василия Ланового на здании Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
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В 2017 году Министерство культуры Украины внесло Василия Ланового в список лиц, создающих "угрозу национальной безопасности страны". В этом перечне находятся 150 человек. Среди них Ирина Алферова, Надежда Бабкина, Лев Лещенко, Никита Михалков, Михаил Боярский, Наталья Варлей, Олег Газманов, Эмир Кустурица.
На Украине в последние годы всячески ограничивают в правах неугодных деятелей культуры: многие российские артисты попали под запрет на въезд из-за того, что посещали Крым. Министерство культуры страны в августе 2015 года обнародовало черный список деятелей культуры из России, которые "создают угрозу национальной безопасности" Украины. Список регулярно пополняется новыми именами. Кроме того, киевские власти запрещают российские книги, фильмы, блокируют трансляцию российских телеканалов.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что такая политика в отношении деятелей культуры стала "режимом тотальной цензуры" со стороны киевских силовиков. Она назвала их "голубыми мундирами", с которыми Порошенко "так пафосно попрощался, устремляясь в безвизовую Европу".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
РоссияМинистерство культуры УкраиныПетр ПорошенкоИрина АлфероваНадежда БабкинаВасилий ЛановойОдесская область
 
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