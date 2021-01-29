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Друг Ланового рассказал о последних днях актера
Друг Ланового рассказал о последних днях актера
Друг Василия Ланового, народный артист России и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал о последних днях жизни актера. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T15:01
2021-01-29T15:01
2021-01-29T16:21
умер василий лановой
россия
василий лановой
евгений герасимов
общество
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Друг Василия Ланового, народный артист России и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал о последних днях жизни актера.По его словам, еще недавно близкие были уверены, что он поправился и скоро сможет вернуться к привычному образу жизни.Он добавил, что ухудшение состояния было резким и слишком тяжелым, чтобы Лановой смог его перенести."Неожиданно пришло обострение, и Василий Семенович не выдержал", — подытожил Герасимов.Актер умер накануне, ему было 87 лет, причиной стал коронавирус. Прощание пройдет в Театре Вахтангова.Лановой родился 16 января 1934 года, служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, был заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина. Лауреат Ленинской премии, Герой Труда, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк".
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умер василий лановой, россия, василий лановой, евгений герасимов, общество
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Друг Василия Ланового
, народный артист России
и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов
рассказал о последних днях жизни актера.
По его словам, еще недавно близкие были уверены, что он поправился и скоро сможет вернуться к привычному образу жизни.
"Четыре-пять дней назад был разговор, что они выпишутся, потому что анализ на ковид был отрицательный, и думали — полежали, и хватит", — отметил Герасимов в комментарии "Московскому комсомольцу"
.
Он добавил, что ухудшение состояния было резким и слишком тяжелым, чтобы Лановой смог его перенести.
"Неожиданно пришло обострение, и Василий Семенович не выдержал", — подытожил Герасимов.
Актер умер накануне, ему было 87 лет, причиной стал коронавирус. Прощание пройдет в Театре Вахтангова.
Лановой родился 16 января 1934 года, служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, был заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина. Лауреат Ленинской премии, Герой Труда, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк".