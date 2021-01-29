https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595144843.html

Друг Ланового рассказал о последних днях актера

Друг Ланового рассказал о последних днях актера

Друг Василия Ланового, народный артист России и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал о последних днях жизни актера. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T15:01

2021-01-29T15:01

2021-01-29T16:21

умер василий лановой

россия

василий лановой

евгений герасимов

общество

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Друг Василия Ланового, народный артист России и депутат Мосгордумы Евгений Герасимов рассказал о последних днях жизни актера.По его словам, еще недавно близкие были уверены, что он поправился и скоро сможет вернуться к привычному образу жизни.Он добавил, что ухудшение состояния было резким и слишком тяжелым, чтобы Лановой смог его перенести."Неожиданно пришло обострение, и Василий Семенович не выдержал", — подытожил Герасимов.Актер умер накануне, ему было 87 лет, причиной стал коронавирус. Прощание пройдет в Театре Вахтангова.Лановой родился 16 января 1934 года, служил в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова, был заведующим кафедрой сценической речи и профессором Театрального училища имени Бориса Щукина. Лауреат Ленинской премии, Герой Труда, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк".

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595112567.html

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2021

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умер василий лановой, россия, василий лановой, евгений герасимов, общество