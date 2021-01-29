https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595134064.html

Вахтанговский театр после ухода Ланового не будет прежним, заявил Туминас

Вахтанговский театр после ухода Ланового не будет прежним, заявил Туминас

Вахтанговский театр после ухода Василия Ланового не будет прежним, но благодаря наследию таких творцов, как он, театр будет живым и вечным, обновится, станет... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T14:18

2021-01-29T14:18

2021-01-29T14:20

культура

театр

театр имени е. вахтангова

умер василий лановой

римас туминас

василий лановой

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Вахтанговский театр после ухода Василия Ланового не будет прежним, но благодаря наследию таких творцов, как он, театр будет живым и вечным, обновится, станет лучше и интереснее, сказал РИА Новости его художественный руководитель Римас Туминас.Народный артист СССР Василий Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией."Знаете, я вчера ночью узнал о кончине Василия Семеновича и почувствовал, что земля уходит из-под ног. Почувствовал, что театр наш, он кричит, его душа кричит от боли. А потом я лег и все время вспоминал все встречи с Василием Семеновичем, все его мысли. Я вспоминал его. И потом ободрился, и понял, что такого масштаба люди, такие творцы, они и сейчас с нами. Они были и остаются незримыми в театре Вахтангова. И те корифеи, которые ушли в прошлые годы, и вот теперь Василий Семенович Лановой, своим уходом они оставили нам главное завещание, что надо начинать все заново", - сказал Туминас.Он добавил, что после ухода этих людей "будет уже другой театр"."Сейчас мы прощаемся с бывшим прекрасным Вахтанговским театром. И он будет другой, может быть, лучше, интереснее. Они сделают так, что он будет живым и вечным", - сказал режиссер.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595060508.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, театр имени е. вахтангова, умер василий лановой, римас туминас, василий лановой, общество