https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595099397.html
Путин заявил, что Лановой останется в нашей памяти несгибаемым патриотом
Путин заявил, что Лановой останется в нашей памяти несгибаемым патриотом
Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким скончавшегося актера Василия Ланового и отметил, что в памяти он навсегда останется РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:59
2021-01-29T11:59
2021-01-29T12:26
умер василий лановой
россия
василий лановой
дмитрий песков
владимир путин
ссср
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким скончавшегося актера Василия Ланового и отметил, что в памяти он навсегда останется несгибаемым патриотом, настоящим гражданином, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни. В начале января вместе с женой Ириной Купченко актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким Ланового."Кончина Василия Семёновича Ланового – огромная, невосполнимая утрата и потеря для нас ... Василий Семёнович был не только всенародно любимым артистом, легендой отечественного кинематографа и родного для него Вахтанговского театра. В нашей памяти он навсегда останется несгибаемым патриотом, настоящим гражданином, для которого превыше всего – Россия, её судьба, история и будущее", - говорится в телеграмме.Поздравляя 16 января Ланового с днем рождения, Путин отмечал, что актер посвятил свою жизнь служению искусству и завоевал поистине всенародную славу. По мнению президента, многогранное творчество Ланового, его деятельное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах, личный вклад в сохранение патриотических традиций и воспитание молодежи достойны глубочайшего уважения.Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595083923.html
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Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов
На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой.
2021-01-29T11:59
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РИА Новости
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умер василий лановой, россия, василий лановой, дмитрий песков, владимир путин, ссср, общество
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
выразил свои соболезнования родным и близким скончавшегося актера Василия Ланового
и отметил, что в памяти он навсегда останется несгибаемым патриотом, настоящим гражданином, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.
Народный артист СССР
Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни. В начале января вместе с женой Ириной Купченко
актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
сообщил, что Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким Ланового.
"Кончина Василия Семёновича Ланового – огромная, невосполнимая утрата и потеря для нас ... Василий Семёнович был не только всенародно любимым артистом, легендой отечественного кинематографа и родного для него Вахтанговского театра. В нашей памяти он навсегда останется несгибаемым патриотом, настоящим гражданином, для которого превыше всего – Россия, её судьба, история и будущее", - говорится в телеграмме.
Поздравляя 16 января Ланового с днем рождения, Путин отмечал, что актер посвятил свою жизнь служению искусству и завоевал поистине всенародную славу. По мнению президента, многогранное творчество Ланового, его деятельное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах, личный вклад в сохранение патриотических традиций и воспитание молодежи достойны глубочайшего уважения.
Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.