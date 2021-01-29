https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595099397.html

Путин заявил, что Лановой останется в нашей памяти несгибаемым патриотом

Путин заявил, что Лановой останется в нашей памяти несгибаемым патриотом

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким скончавшегося актера Василия Ланового и отметил, что в памяти он навсегда останется РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:59

2021-01-29T11:59

2021-01-29T12:26

умер василий лановой

россия

василий лановой

дмитрий песков

владимир путин

ссср

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования родным и близким скончавшегося актера Василия Ланового и отметил, что в памяти он навсегда останется несгибаемым патриотом, настоящим гражданином, соответствующая телеграмма опубликована в пятницу на сайте Кремля.Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни. В начале января вместе с женой Ириной Купченко актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин направил телеграмму соболезнования родным и близким Ланового."Кончина Василия Семёновича Ланового – огромная, невосполнимая утрата и потеря для нас ... Василий Семёнович был не только всенародно любимым артистом, легендой отечественного кинематографа и родного для него Вахтанговского театра. В нашей памяти он навсегда останется несгибаемым патриотом, настоящим гражданином, для которого превыше всего – Россия, её судьба, история и будущее", - говорится в телеграмме.Поздравляя 16 января Ланового с днем рождения, Путин отмечал, что актер посвятил свою жизнь служению искусству и завоевал поистине всенародную славу. По мнению президента, многогранное творчество Ланового, его деятельное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах, личный вклад в сохранение патриотических традиций и воспитание молодежи достойны глубочайшего уважения.Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595083923.html

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595060508.html

россия

ссср

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Памяти легендарного Василия Ланового. Кадры из фильмов На 88-м году жизни умер народный артист СССР Василий Лановой. 2021-01-29T11:59 true PT1M37S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, россия, василий лановой, дмитрий песков, владимир путин, ссср, общество