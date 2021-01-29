https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595091707.html

"Россия 1" покажет выпуск "Прямого эфира" про Ланового

"Россия 1" покажет выпуск "Прямого эфира" про Ланового

Телеканал "Россия 1" покажет выпуск программы Андрея Малахова "Прямой эфир", посвящённый Василию Лановому, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:19

2021-01-29T11:19

2021-01-29T11:19

умер василий лановой

андрей малахов

василий лановой

ссср

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Телеканал "Россия 1" покажет выпуск программы Андрея Малахова "Прямой эфир", посвящённый Василию Лановому, сообщили РИА Новости в пресс-службе вещателя. Телеканал "Звезда" также внёс изменения в сетку, предупредили в пресс-службе.Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни."Программа Андрея Малахова" Прямой эфир" будет посвящена Василию Лановому", - рассказали в пресс-службе "России 1".Кроме того, в вечернем эфире запланирован, как уточнили в пресс-службе вещателя, выпуск программы "Белая студия", гостем которой был Лановой."В связи с кончиной Василия Семёновича Ланового, в сетке вещания телеканала "Звезда" произошли изменения. 29 января в 23:10 выйдет программа "Десять фотографий" "Василий Лановой". 30-го января, в 09:30, вместо программы "Легенды телевидения", в эфире "Звезды" выйдет программа "Легенды кино", выпуск 32-й, "Василий Лановой". Изменения касаются всех орбит", - предупредили в пресс-службе вещателя.Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности, "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595083923.html

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595060508.html

ссср

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, андрей малахов, василий лановой, ссср, общество