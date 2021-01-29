https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595087633.html
Михалков заявил, что Лановой был настоящей звездой кинематографа
Михалков заявил, что Лановой был настоящей звездой кинематографа
Народный артист СССР Василий Лановой был настоящей звездой российского кинематографа - по масштабу личности, стати, благородству и темпераменту, по удивительной РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:57
2021-01-29T10:57
2021-01-29T11:04
культура
умер василий лановой
никита михалков
василий лановой
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Народный артист СССР Василий Лановой был настоящей звездой российского кинематографа - по масштабу личности, стати, благородству и темпераменту, по удивительной человеческой цельности и высочайшему мастерству, едва ли кто-то сможет занять его место, заявил журналистам режиссер Никита Михалков.Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию."В истории нашего театра и кино было и есть много хороших и популярных актеров, но тех, кого хочется назвать звездой, можно пересчитать по пальцам. Притом звездой настоящей, не самозваной, не надутой искусственным путем обществом взаимного восхищения, а звездой по сути, по масштабу, по стати, по благородству, по темпераменту, по удивительной человеческой цельности и высочайшему мастерству. Василий Семенович сумел создать образ героя, не только используя драматургию пьес и сценариев, в которых он принимал участие, он был герой по сути, по значимости", - отметил Михалков.Лановой мог любого персонажа сделать героем, добавил он.Лановой более 60 лет служил в театре имени Вахтангова, актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.Режиссер выразил соболезнование вдове Ланового актрисе Ирине Купченко и всем его близким.
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595083923.html
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РИА Новости
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умер василий лановой, никита михалков, василий лановой, сергей собянин, ссср, общество
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости.
Народный артист СССР Василий Лановой
был настоящей звездой российского кинематографа - по масштабу личности, стати, благородству и темпераменту, по удивительной человеческой цельности и высочайшему мастерству, едва ли кто-то сможет занять его место, заявил журналистам режиссер Никита Михалков
.
Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин
. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко
. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.
"В истории нашего театра и кино было и есть много хороших и популярных актеров, но тех, кого хочется назвать звездой, можно пересчитать по пальцам. Притом звездой настоящей, не самозваной, не надутой искусственным путем обществом взаимного восхищения, а звездой по сути, по масштабу, по стати, по благородству, по темпераменту, по удивительной человеческой цельности и высочайшему мастерству. Василий Семенович сумел создать образ героя, не только используя драматургию пьес и сценариев, в которых он принимал участие, он был герой по сути, по значимости", - отметил Михалков.
Лановой мог любого персонажа сделать героем, добавил он.
"Бог одарил его удивительным тембром голоса, который нельзя было спутать ни с кем, Бог одарил его прекрасной фактурой – ростом, статью... Вот, про кого точно можно сказать – погасла настоящая звезда, и едва ли кто-либо сможет занять место, которое занимал он. Многих раздражал его порой патриотический пафос, воспевание офицерской чести, невероятная увлеченность русской поэзией, но и пафос, и увлеченность были настолько искренними и настолько лишены какой-либо конъюнктуры или желания понравиться, что никакие недовольства к нему не прилипали, он их просто не видел. А его фактура и масштаб личности автоматически заставляли замолкать недругов, не договорив фразы", - сказал Михалков.
Лановой более 60 лет служил в театре имени Вахтангова, актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
Режиссер выразил соболезнование вдове Ланового актрисе Ирине Купченко и всем его близким.