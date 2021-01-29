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Прощание с Лановым пройдет в театре Вахтангова
Прощание с Лановым пройдет в театре Вахтангова
Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым состоится в Вахтанговском театре, дата будет определена позже, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:37
2021-01-29T10:37
2021-01-29T11:05
культура
театр имени е. вахтангова
ссср
умер василий лановой
василий лановой
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым состоится в Вахтанговском театре, дата будет определена позже, рассказали РИА Новости в пресс-службе учреждения.Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни."Конечно, прощание с Василием Семеновичем, великим вахтанговцем, состоится в его родном театре, где он прослужил до конца своих дней. Дата прощания и похорон будет известна позже", - сказано в сообщении.Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности, "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595079610.html
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595060508.html
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театр имени е. вахтангова, ссср, умер василий лановой, василий лановой, общество