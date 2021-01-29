https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595083923.html

Прощание с Лановым пройдет в театре Вахтангова

Прощание с Лановым пройдет в театре Вахтангова

Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым состоится в Вахтанговском театре, дата будет определена позже, рассказали РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T10:37

2021-01-29T10:37

2021-01-29T11:05

культура

театр имени е. вахтангова

ссср

умер василий лановой

василий лановой

общество

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Прощание с народным артистом СССР Василием Лановым состоится в Вахтанговском театре, дата будет определена позже, рассказали РИА Новости в пресс-службе учреждения.Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни."Конечно, прощание с Василием Семеновичем, великим вахтанговцем, состоится в его родном театре, где он прослужил до конца своих дней. Дата прощания и похорон будет известна позже", - сказано в сообщении.Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности, "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595079610.html

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595060508.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр имени е. вахтангова, ссср, умер василий лановой, василий лановой, общество