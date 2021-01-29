https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595079610.html
Путин выразил соболезнования семье Василия Ланового
Путин выразил соболезнования семье Василия Ланового
Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким актера Василия Ланового, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:13
2021-01-29T10:13
2021-01-29T11:16
культура
умер василий лановой
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким актера Василия Ланового, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни. В начале января вместе с женой Ириной Купченко его госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Накануне состояние актера ухудшилось, его перевели в реанимацию.Поздравляя 16 января Ланового с днем рождения, Путин отмечал, что актер посвятил свою жизнь служению искусству и завоевал поистине всенародную славу. По мнению президента, многогранное творчество Ланового, его деятельное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах, личный вклад в сохранение патриотических традиций и воспитание молодежи достойны глубочайшего уважения.Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.
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умер василий лановой, россия, василий лановой, дмитрий песков, владимир путин, ссср, общество
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Владимир Путин
направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким актера Василия Ланового
, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
Народный артист СССР Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни. В начале января вместе с женой Ириной Купченко
его госпитализировали с коронавирусной инфекцией. Накануне состояние актера ухудшилось, его перевели в реанимацию.
Поздравляя 16 января Ланового с днем рождения, Путин отмечал, что актер посвятил свою жизнь служению искусству и завоевал поистине всенародную славу. По мнению президента, многогранное творчество Ланового, его деятельное участие в общественных, просветительских, благотворительных проектах, личный вклад в сохранение патриотических традиций и воспитание молодежи достойны глубочайшего уважения.
Лановой родился 16 января 1934 года. Более 60 лет он служил в театре имени Вахтангова. Актер сыграл множество ролей в культовых советских фильмах, в частности "Алые паруса", "Иду на Грозу", "Офицеры", "Анна Каренина", "Война и мир" и многих других.