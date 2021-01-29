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В Совфеде смерть Ланового назвали общим горем для всей страны
В Совфеде смерть Ланового назвали общим горем для всей страны
Кончина Василия Ланового стала общим горем для всей страны, его работы в театре и кино любимы зрителями, он стал частью жизни каждой семьи, сказала РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:12
2021-01-29T10:12
умер василий лановой
татьяна кусайко
василий лановой
общество
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Кончина Василия Ланового стала общим горем для всей страны, его работы в театре и кино любимы зрителями, он стал частью жизни каждой семьи, сказала РИА Новости в пятницу замглавы социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко.Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни."Василий Лановой - это не просто часть эпохи и неотъемлемая часть отечественного кинематографа и театра, он часть жизни многих людей. Несколько поколений выросло на его картинах. Ланового знают в каждой семье. Его кончина - это общее горе для всей страны", - сказала сенатор.Кусайко отметила, что всю свою жизнь Лановой служил избранному делу и людям, был предан своему театру, был человеком удивительного, щедрого таланта, уникальным, прирожденным артистом."Василий Семенович снялся в огромном количестве фильмов, сыграл колоссальнейшее количество ролей в театре и кино, он был и будет одним из самых ярчайших представителей российской культуры", - сказала парламентарий.Она добавила, что Лановой навсегда останется в наших сердцах, "такие люди не умирают, они продолжают жить в своих работах".
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умер василий лановой, татьяна кусайко, василий лановой, общество

В Совфеде смерть Ланового назвали общим горем для всей страны

10:12 29.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктер Василий Лановой
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Кончина Василия Ланового стала общим горем для всей страны, его работы в театре и кино любимы зрителями, он стал частью жизни каждой семьи, сказала РИА Новости в пятницу замглавы социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко.
Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни.
Актер Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
09:43
Лановой был нравственным ориентиром для миллионов людей, заявил Аксенов
"Василий Лановой - это не просто часть эпохи и неотъемлемая часть отечественного кинематографа и театра, он часть жизни многих людей. Несколько поколений выросло на его картинах. Ланового знают в каждой семье. Его кончина - это общее горе для всей страны", - сказала сенатор.
Кусайко отметила, что всю свою жизнь Лановой служил избранному делу и людям, был предан своему театру, был человеком удивительного, щедрого таланта, уникальным, прирожденным артистом.
"Василий Семенович снялся в огромном количестве фильмов, сыграл колоссальнейшее количество ролей в театре и кино, он был и будет одним из самых ярчайших представителей российской культуры", - сказала парламентарий.
Она добавила, что Лановой навсегда останется в наших сердцах, "такие люди не умирают, они продолжают жить в своих работах".
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Умер Василий ЛановойТатьяна КусайкоВасилий ЛановойОбщество
 
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