https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595079468.html

В Совфеде смерть Ланового назвали общим горем для всей страны

В Совфеде смерть Ланового назвали общим горем для всей страны

Кончина Василия Ланового стала общим горем для всей страны, его работы в театре и кино любимы зрителями, он стал частью жизни каждой семьи, сказала РИА Новости... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T10:12

2021-01-29T10:12

2021-01-29T10:12

умер василий лановой

татьяна кусайко

василий лановой

общество

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Кончина Василия Ланового стала общим горем для всей страны, его работы в театре и кино любимы зрителями, он стал частью жизни каждой семьи, сказала РИА Новости в пятницу замглавы социального комитета Совфеда Татьяна Кусайко.Лановой скончался в четверг на 88-м году жизни."Василий Лановой - это не просто часть эпохи и неотъемлемая часть отечественного кинематографа и театра, он часть жизни многих людей. Несколько поколений выросло на его картинах. Ланового знают в каждой семье. Его кончина - это общее горе для всей страны", - сказала сенатор.Кусайко отметила, что всю свою жизнь Лановой служил избранному делу и людям, был предан своему театру, был человеком удивительного, щедрого таланта, уникальным, прирожденным артистом."Василий Семенович снялся в огромном количестве фильмов, сыграл колоссальнейшее количество ролей в театре и кино, он был и будет одним из самых ярчайших представителей российской культуры", - сказала парламентарий.Она добавила, что Лановой навсегда останется в наших сердцах, "такие люди не умирают, они продолжают жить в своих работах".

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595075669.html

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595060508.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, татьяна кусайко, василий лановой, общество