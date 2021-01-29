https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595076417.html
Косачев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
Косачев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового
В Василии Лановом удивительным образом сочетались красота, благородство, достоинство, мастерство, его кончина стала невосполнимой потерей для нашей культуры,... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T09:48
2021-01-29T09:48
2021-01-29T09:48
культура
умер василий лановой
василий лановой
константин косачев
общество
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В Василии Лановом удивительным образом сочетались красота, благородство, достоинство, мастерство, его кончина стала невосполнимой потерей для нашей культуры, сказал РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Лановой скончался на 88-м году жизни."В Лановом удивительным образом сочетались красота, благородство, достоинство и мастерство. И всё это складывалось в неподражаемый, уникальный и завораживающий талант", - сказал политик.Его уход – "невосполнимая потеря для нашей культуры, для нашей жизни", отметил Косачев.
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1594990418.html
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умер василий лановой, василий лановой, константин косачев, общество