https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595076417.html

Косачев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

Косачев выразил соболезнования в связи со смертью Василия Ланового

В Василии Лановом удивительным образом сочетались красота, благородство, достоинство, мастерство, его кончина стала невосполнимой потерей для нашей культуры,... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T09:48

2021-01-29T09:48

2021-01-29T09:48

культура

умер василий лановой

василий лановой

константин косачев

общество

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. В Василии Лановом удивительным образом сочетались красота, благородство, достоинство, мастерство, его кончина стала невосполнимой потерей для нашей культуры, сказал РИА Новости в пятницу глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.Лановой скончался на 88-м году жизни."В Лановом удивительным образом сочетались красота, благородство, достоинство и мастерство. И всё это складывалось в неподражаемый, уникальный и завораживающий талант", - сказал политик.Его уход – "невосполнимая потеря для нашей культуры, для нашей жизни", отметил Косачев.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1594990418.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, василий лановой, константин косачев, общество