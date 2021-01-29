https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595055087.html
Сопредседатель движения "Бессмертный полк" рассказала о Лановом
Сопредседатель движения "Бессмертный полк" рассказала о Лановом
Шествие "Бессмертный полк" навсегда останется памятником скончавшемуся актеру Василию Лановому, который был одним из основателем этой акции, ее "сердцем и... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T00:50
2021-01-29T00:50
2021-01-29T00:50
культура
умер василий лановой
елена цунаева
василий лановой
москва
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Шествие "Бессмертный полк" навсегда останется памятником скончавшемуся актеру Василию Лановому, который был одним из основателем этой акции, ее "сердцем и душой" заявила РИА Новости сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.Актер Васлий Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.Лановой был председателем попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк"."Это ужасная потеря для всех, кто любил творчество Василия Семеновича (Ланового)... За эти последние годы с точки зрения сохранения памяти о героях (Великой Отечественной) войны он сделал очень много. Наше движение и шествие "Бессмертный полк" навсегда останется своеобразным памятником Василию Лановому", - сказала Цунаева.Лановой был "душой и сердцем" "Бессмертного полка" не только в РФ, но и за рубежом, добавила Цунаева."Мы сейчас общаемся с ребятами, которые помогают координировать "Бессмертный полк" за пределами нашей страны. Соотечественники очень скорбят. Конечно, это невосполнимая утрата", - отметила она.Лановой родился 16 января 1934 года. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595054856.html
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умер василий лановой, елена цунаева, василий лановой, москва