https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595055087.html

Сопредседатель движения "Бессмертный полк" рассказала о Лановом

Сопредседатель движения "Бессмертный полк" рассказала о Лановом

Шествие "Бессмертный полк" навсегда останется памятником скончавшемуся актеру Василию Лановому, который был одним из основателем этой акции, ее "сердцем и... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T00:50

2021-01-29T00:50

2021-01-29T00:50

культура

умер василий лановой

елена цунаева

василий лановой

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/1c/1595019204_0:131:3071:1858_1920x0_80_0_0_1e8da262980d2609b1feb5afaa3da996.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Шествие "Бессмертный полк" навсегда останется памятником скончавшемуся актеру Василию Лановому, который был одним из основателем этой акции, ее "сердцем и душой" заявила РИА Новости сопредседатель движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева.Актер Васлий Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.Лановой был председателем попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк"."Это ужасная потеря для всех, кто любил творчество Василия Семеновича (Ланового)... За эти последние годы с точки зрения сохранения памяти о героях (Великой Отечественной) войны он сделал очень много. Наше движение и шествие "Бессмертный полк" навсегда останется своеобразным памятником Василию Лановому", - сказала Цунаева.Лановой был "душой и сердцем" "Бессмертного полка" не только в РФ, но и за рубежом, добавила Цунаева."Мы сейчас общаемся с ребятами, которые помогают координировать "Бессмертный полк" за пределами нашей страны. Соотечественники очень скорбят. Конечно, это невосполнимая утрата", - отметила она.Лановой родился 16 января 1934 года. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.

https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595054856.html

https://rsport.ria.ru/20210129/lanovoy-1595054689.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

умер василий лановой, елена цунаева, василий лановой, москва