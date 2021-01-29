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https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595053115.html
В Москве планируют увековечить память Ланового
В Москве планируют увековечить память Ланового
Память народного артиста СССР Василия Ланового увековечат в Москве памятной табличкой, возможно, памятником, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T00:23
2021-01-29T00:23
культура
умер василий лановой
василий лановой
московская городская дума
москва
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Память народного артиста СССР Василия Ланового увековечат в Москве памятной табличкой, возможно, памятником, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.Он отметил, что за Лановым остается звание "Почетный гражданин Москвы", которого он был удостоен в декабре 2020 года."Кошмар, просто кошмар.... Он обладатель всех четырех наград за отечество, имеет награду московскую, которую мы не так давно ему вручили... Он остается почетным москвичом среди тех, кто тоже ушел из этой жизни, это редкая награда, он один из редких людей, которые получили эту награду... Грустно", - отметил Герасимов.Актер Васлий Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко.Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.Лановой родился 16 января 1934 года. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.
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умер василий лановой, василий лановой, московская городская дума, москва

В Москве планируют увековечить память Ланового

00:23 29.01.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкВасилий Лановой
Василий Лановой - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Память народного артиста СССР Василия Ланового увековечат в Москве памятной табличкой, возможно, памятником, сообщил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
"Здесь важно понять, где и как, а так, конечно, увековечат память Василия Семеновича всеми возможными способами. Конечно, обращения будут, понятно, и табличка, и, возможно, памятник", - сказал Герасимов.
Он отметил, что за Лановым остается звание "Почетный гражданин Москвы", которого он был удостоен в декабре 2020 года.
"Кошмар, просто кошмар.... Он обладатель всех четырех наград за отечество, имеет награду московскую, которую мы не так давно ему вручили... Он остается почетным москвичом среди тех, кто тоже ушел из этой жизни, это редкая награда, он один из редких людей, которые получили эту награду... Грустно", - отметил Герасимов.
Актер Васлий Лановой скончался на 88-м году жизни, об этом поздно вечером в четверг сообщил мэр Москвы Сергей Собянин. Он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко.
Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию.
Лановой родился 16 января 1934 года. Он народный артист СССР, лауреат Ленинской премии, Герой Труда РФ, председатель попечительского совета патриотической акции "Бессмертный полк", заведующий кафедрой сценической речи, профессор Театрального училища имени Бориса Щукина.
Актёр Василий Лановой, получивший награду в номинации За беззаветное служение театру, честь и достоинство, на XXV церемонии награждения лауреатов театральной премии Хрустальная Турандот в театре имени Вахтангова - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
00:19
Биография Василия Ланового
 
КультураУмер Василий ЛановойВасилий ЛановойМосковская городская думаМосква
 
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