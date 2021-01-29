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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210129/kurs-1595126046.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 17 копеек
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 17 копеек
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 16,53 копейки - до 92,2963 рубля, курс доллара - на 6,73 копейки, до... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:56
2021-01-29T13:56
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 16,53 копейки - до 92,2963 рубля, курс доллара - на 6,73 копейки, до 76,2527 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 11,1 копейки, составив 83,4723 рубля.
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россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос на 17 копеек

13:56 29.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро в Москве
Электронное табло со знаком евро в Москве - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 16,53 копейки - до 92,2963 рубля, курс доллара - на 6,73 копейки, до 76,2527 рубля, следует из данных Банка России.
Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 11,1 копейки, составив 83,4723 рубля.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьРоссияДинамика курсов валютЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
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