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Туризм
https://ria.ru/20210129/kurorty-1595093846.html
Эксперт рассказал, как пройдет летний курортный сезон в России
Эксперт рассказал, как пройдет летний курортный сезон в России
Предстоящий курортный сезон в России будет сопровождаться высоким спросом на внутренние турпродукты, но ажиотажа, связанного с отсутствием зарубежной... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:36
2021-01-29T14:36
туризм
куда можно лететь
куда поехать
куда поехать в выходные
россия
туризм
туристы
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новости - туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Предстоящий курортный сезон в России будет сопровождаться высоким спросом на внутренние турпродукты, но ажиотажа, связанного с отсутствием зарубежной альтернативы, не будет, уверен вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.Как он сказал РИА Новости, летний сезон будет ориентирован не только на российские направления. "Перспективы открытия заграничных курортов дают уверенность, что он пройдет в нормальном рабочем режиме", – отметил эксперт.Уманский также добавил, что АТОР видит растущую с каждым годом популярность у путешественников Крыма. "Туристов с каждым годом прибавляется. Это один из лучших регионов для отдыха в нашей стране", – сказал он.
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Эксперт рассказал, как пройдет летний курортный сезон в России

14:36 29.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЦентральный пляж в Анапе
Центральный пляж в Анапе - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Предстоящий курортный сезон в России будет сопровождаться высоким спросом на внутренние турпродукты, но ажиотажа, связанного с отсутствием зарубежной альтернативы, не будет, уверен вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.
Как он сказал РИА Новости, летний сезон будет ориентирован не только на российские направления. "Перспективы открытия заграничных курортов дают уверенность, что он пройдет в нормальном рабочем режиме", – отметил эксперт.
Уманский также добавил, что АТОР видит растущую с каждым годом популярность у путешественников Крыма. "Туристов с каждым годом прибавляется. Это один из лучших регионов для отдыха в нашей стране", – сказал он.
Отдыхающие на пляже Цирк в Сочи - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
25 января, 12:59Туризм
Эксперты рассказали, какой отдых будет популярен у россиян этим летом
 
Туризмкуда можно лететькуда поехатькуда поехать в выходныеРоссияТуризмтуристыАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмРеспублика Крым
 
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