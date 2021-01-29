https://ria.ru/20210129/kurorty-1595093846.html
Эксперт рассказал, как пройдет летний курортный сезон в России
Эксперт рассказал, как пройдет летний курортный сезон в России
Предстоящий курортный сезон в России будет сопровождаться высоким спросом на внутренние турпродукты, но ажиотажа, связанного с отсутствием зарубежной... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:36
2021-01-29T14:36
2021-01-29T14:36
туризм
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Предстоящий курортный сезон в России будет сопровождаться высоким спросом на внутренние турпродукты, но ажиотажа, связанного с отсутствием зарубежной альтернативы, не будет, уверен вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.Как он сказал РИА Новости, летний сезон будет ориентирован не только на российские направления. "Перспективы открытия заграничных курортов дают уверенность, что он пройдет в нормальном рабочем режиме", – отметил эксперт.Уманский также добавил, что АТОР видит растущую с каждым годом популярность у путешественников Крыма. "Туристов с каждым годом прибавляется. Это один из лучших регионов для отдыха в нашей стране", – сказал он.
https://ria.ru/20210125/tury-1594449034.html
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв – РИА Новости. Предстоящий курортный сезон в России будет сопровождаться высоким спросом на внутренние турпродукты, но ажиотажа, связанного с отсутствием зарубежной альтернативы, не будет, уверен вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский.
Как он сказал РИА Новости, летний сезон будет ориентирован не только на российские направления. "Перспективы открытия заграничных курортов дают уверенность, что он пройдет в нормальном рабочем режиме", – отметил эксперт.
Уманский также добавил, что АТОР видит растущую с каждым годом популярность у путешественников Крыма. "Туристов с каждым годом прибавляется. Это один из лучших регионов для отдыха в нашей стране", – сказал он.