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Туризм
https://ria.ru/20210129/krym-1595104599.html
Эксперты отмечают резкий всплеск числа бронирований отдыха в Крыму
Эксперты отмечают резкий всплеск числа бронирований отдыха в Крыму
Туристы начали активно бронировать отдых в Крыму на предстоящий курортный сезон, сообщил РИА Новости вице-президент АТОР Илья Уманский. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:36
2021-01-29T13:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Туристы начали активно бронировать отдых в Крыму на предстоящий курортный сезон, сообщил РИА Новости вице-президент АТОР Илья Уманский."После новогодних каникул ситуация резко изменилась. Видимо, причина тому — послабление ограничительных мер и снижение уровня психологической напряженности и нервозности вокруг ситуации, связанной с пандемией. Последние две недели мы видим резкий всплеск количества бронирования", — сказал он. По словам представителя Ассоциации, продажи вышли на показатели прошлого года, а динамика говорит, что активность ранних заказов путевок будет возрастать.Заблаговременное бронирование позволяет туристам существенно сэкономить на отдыхе."Внеся совершенно небольшую предоплату, от десяти до тридцати процентов, можно гарантировать себе отпуск в том месте, где хочется, и, самое главное, по привлекательной цене", - пояснил эксперт. Чем ближе к сезону, тем меньше останется номеров в отелях, а стоимость будет расти. "Туристы, которые сделают выбор в сторону приобретения туров сейчас, окажутся в ситуации, когда попутчики им позавидуют, поскольку в один и тот же период в гостинице будут отдыхать путешественники, которые приобрели путевки по разной цене", — добавил Уманский.Он отметил, что глубина продаж высокая — туристы начали бронировать отдых уже до июня.
https://ria.ru/20210129/krotov-1560673293.html
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Эксперты отмечают резкий всплеск числа бронирований отдыха в Крыму

13:36 29.01.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЛюди кормят чаек на набережной в Севастополе
Люди кормят чаек на набережной в Севастополе - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Туристы начали активно бронировать отдых в Крыму на предстоящий курортный сезон, сообщил РИА Новости вице-президент АТОР Илья Уманский.
"После новогодних каникул ситуация резко изменилась. Видимо, причина тому — послабление ограничительных мер и снижение уровня психологической напряженности и нервозности вокруг ситуации, связанной с пандемией. Последние две недели мы видим резкий всплеск количества бронирования", — сказал он.
По словам представителя Ассоциации, продажи вышли на показатели прошлого года, а динамика говорит, что активность ранних заказов путевок будет возрастать.
Заблаговременное бронирование позволяет туристам существенно сэкономить на отдыхе.
"Внеся совершенно небольшую предоплату, от десяти до тридцати процентов, можно гарантировать себе отпуск в том месте, где хочется, и, самое главное, по привлекательной цене", - пояснил эксперт. Чем ближе к сезону, тем меньше останется номеров в отелях, а стоимость будет расти.
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"Туристы, которые сделают выбор в сторону приобретения туров сейчас, окажутся в ситуации, когда попутчики им позавидуют, поскольку в один и тот же период в гостинице будут отдыхать путешественники, которые приобрели путевки по разной цене", — добавил Уманский.
Он отметил, что глубина продаж высокая — туристы начали бронировать отдых уже до июня.
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