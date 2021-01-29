https://ria.ru/20210129/krym-1595104599.html

Эксперты отмечают резкий всплеск числа бронирований отдыха в Крыму

Эксперты отмечают резкий всплеск числа бронирований отдыха в Крыму

Туристы начали активно бронировать отдых в Крыму на предстоящий курортный сезон, сообщил РИА Новости вице-президент АТОР Илья Уманский. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T13:36

2021-01-29T13:36

2021-01-29T13:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Туристы начали активно бронировать отдых в Крыму на предстоящий курортный сезон, сообщил РИА Новости вице-президент АТОР Илья Уманский."После новогодних каникул ситуация резко изменилась. Видимо, причина тому — послабление ограничительных мер и снижение уровня психологической напряженности и нервозности вокруг ситуации, связанной с пандемией. Последние две недели мы видим резкий всплеск количества бронирования", — сказал он. По словам представителя Ассоциации, продажи вышли на показатели прошлого года, а динамика говорит, что активность ранних заказов путевок будет возрастать.Заблаговременное бронирование позволяет туристам существенно сэкономить на отдыхе."Внеся совершенно небольшую предоплату, от десяти до тридцати процентов, можно гарантировать себе отпуск в том месте, где хочется, и, самое главное, по привлекательной цене", - пояснил эксперт. Чем ближе к сезону, тем меньше останется номеров в отелях, а стоимость будет расти. "Туристы, которые сделают выбор в сторону приобретения туров сейчас, окажутся в ситуации, когда попутчики им позавидуют, поскольку в один и тот же период в гостинице будут отдыхать путешественники, которые приобрели путевки по разной цене", — добавил Уманский.Он отметил, что глубина продаж высокая — туристы начали бронировать отдых уже до июня.

https://ria.ru/20210129/krotov-1560673293.html

https://ria.ru/20210128/chelyabinsk-1594675445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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