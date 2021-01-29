https://ria.ru/20210129/krym-1595064604.html

В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова

В Крыму ответили на слова Зеленского о "возвращении" полуострова

Глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить обманывать свой... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T06:59

2021-01-29T06:59

2021-01-29T10:22

юрий гемпель

республика крым

украина

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 янв — РИА Новости. Глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить обманывать свой народ насчет возможного "возвращения" полуострова под юрисдикцию Киева.Ранее Зеленский назвал выход Крыма из состава Украины страшной ошибкой, которую нужно исправить. По его словам, инициируемый Киевом международный саммит "Крымская платформа" по "возвращению контроля" над полуостровом станет площадкой, которая сплотит международных партнеров, поддерживающих территориальную целостность и суверенитет Украины.По его словам, созываемый Киевом саммит "Крымской платформы" — не более чем политический мираж."Им пора понять, что единственный партнер, на кого может рассчитывать Украина, — это Россия. Пора уже перестать обманывать себя и многонациональный народ Украины и начать курс на сближение с братской Россией", — заключил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210128/nekropol-1594950755.html

республика крым

украина

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юрий гемпель, республика крым, украина, в мире