https://ria.ru/20210129/kruttsen-1595067575.html

Умер нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен

Умер нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен

Нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен скончался в возрасте 87 лет, сообщает Институт химии общества Макса Планка в немецком Майнце, где ученый проработал... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T08:13

2021-01-29T08:13

2021-01-29T09:20

пауль крутцен

земля

майнц

нидерланды

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/1d/1595072619_0:0:3968:2232_1920x0_80_0_0_66be285c33929c42cdd7f8c60a884338.jpg

МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен скончался в возрасте 87 лет, сообщает Институт химии общества Макса Планка в немецком Майнце, где ученый проработал 20 лет.Крутцен родился в Нидерландах. Как сообщается, причиной смерти стала продолжительная болезнь.Крутцен вместе с коллегами был удостоен Нобелевской премии за изучение влияния оксидов азота на озоновый слой Земли и открытие химический процессов, которые вызывают озоновые дыры. Крутцен также изучал влияние человеческой деятельности на окружающую среду.

https://ria.ru/20200803/1575302176.html

земля

майнц

нидерланды

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пауль крутцен, земля, майнц, нидерланды, в мире