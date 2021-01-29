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Умер нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен
Умер нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен
Нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен скончался в возрасте 87 лет, сообщает Институт химии общества Макса Планка в немецком Майнце, где ученый проработал... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T08:13
2021-01-29T09:20
пауль крутцен
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майнц
нидерланды
в мире
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен скончался в возрасте 87 лет, сообщает Институт химии общества Макса Планка в немецком Майнце, где ученый проработал 20 лет.Крутцен родился в Нидерландах. Как сообщается, причиной смерти стала продолжительная болезнь.Крутцен вместе с коллегами был удостоен Нобелевской премии за изучение влияния оксидов азота на озоновый слой Земли и открытие химический процессов, которые вызывают озоновые дыры. Крутцен также изучал влияние человеческой деятельности на окружающую среду.
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пауль крутцен, земля, майнц, нидерланды, в мире

Умер нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен

08:13 29.01.2021 (обновлено: 09:20 29.01.2021)
 
CC BY 3.0 / Teemu Rajala / Нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен
Нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
CC BY 3.0 / Teemu Rajala /
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен скончался в возрасте 87 лет, сообщает Институт химии общества Макса Планка в немецком Майнце, где ученый проработал 20 лет.
Крутцен родился в Нидерландах. Как сообщается, причиной смерти стала продолжительная болезнь.
Крутцен вместе с коллегами был удостоен Нобелевской премии за изучение влияния оксидов азота на озоновый слой Земли и открытие химический процессов, которые вызывают озоновые дыры. Крутцен также изучал влияние человеческой деятельности на окружающую среду.
Североирландский политик, получивший Нобелевскую премию мира Джон Хьюм - РИА Новости, 1920, 03.08.2020
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Умер обладатель Нобелевской премии мира Джон Хьюм
 
Пауль КрутценЗемляМайнцНидерландыВ мире
 
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