https://ria.ru/20210129/kruttsen-1595067575.html
Умер нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен
Умер нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен
Нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен скончался в возрасте 87 лет, сообщает Институт химии общества Макса Планка в немецком Майнце, где ученый проработал... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T08:13
2021-01-29T08:13
2021-01-29T09:20
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Нобелевский лауреат по химии Пауль Крутцен скончался в возрасте 87 лет, сообщает Институт химии общества Макса Планка в немецком Майнце, где ученый проработал 20 лет.Крутцен родился в Нидерландах. Как сообщается, причиной смерти стала продолжительная болезнь.Крутцен вместе с коллегами был удостоен Нобелевской премии за изучение влияния оксидов азота на озоновый слой Земли и открытие химический процессов, которые вызывают озоновые дыры. Крутцен также изучал влияние человеческой деятельности на окружающую среду.
https://ria.ru/20200803/1575302176.html
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пауль крутцен, земля, майнц, нидерланды, в мире