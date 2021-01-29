https://ria.ru/20210129/kravchuk-1595169239.html

Кравчук пообещал России потери

Кравчук пообещал России потери

Первый президент Украины, глава делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал Запад усилить антироссийские санкции. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T17:02

2021-01-29T17:02

2021-01-29T23:04

россия

леонид кравчук

украина

в мире

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Первый президент Украины, глава делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал Запад усилить антироссийские санкции.В интервью каналу "Апостроф" бывший глава государства обвинил Россию в нежелании выполнять международные обязательства по Украине и призвал усилить экономическое и дипломатическое давление на Москву, ограничить доступ к международным финансовым инструментам.Кроме того, Кравчук заявил, что Россия действует "антицивилизованно". "Она будет нести потери", — добавил Кравчук.Он выразил мнение, что в ближайшее время Москва не изменит политику по Донбассу. Ранее Кравчук предложил отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT, позднее обвинил Москву в затягивании переговорного процесса по Донбассу, в начале этого года заявил о готовности Украины к компромиссу с Россией и изъявил желание посетить Крым, однако вскоре отказался от своих слов. А на прошлой неделе экс-президент пообещал нашей стране "много разнообразных санкций". Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана обязательств, а также выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Так, в ноябре советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович предложил некий "План совместных шагов", предполагающий вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.В Донбассе этот план назвали попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем, а полпред России в контактной группе в Минске Борис Грызлов считает, что такие инициативы Киева могут рассматриваться только как шаг к полному отказу от Минских соглашений.Глава МИД России Сергей Лавров в обращении к участникам Совета министров иностранных дел ОБСЕ в очередной раз призвал власти Украины перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.

https://ria.ru/20210123/krym-1594246864.html

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россия, леонид кравчук, украина, в мире