Кравчук пообещал России потери
17:02 29.01.2021 (обновлено: 23:04 29.01.2021)
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Первый президент Украины, глава делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук призвал Запад усилить антироссийские санкции.
Кроме того, Кравчук заявил, что Россия действует "антицивилизованно".
"Она будет нести потери", — добавил Кравчук.
Он выразил мнение, что в ближайшее время Москва не изменит политику по Донбассу.
Ранее Кравчук предложил отключить Россию от международной расчетной системы SWIFT, позднее обвинил Москву в затягивании переговорного процесса по Донбассу, в начале этого года заявил о готовности Украины к компромиссу с Россией и изъявил желание посетить Крым, однако вскоре отказался от своих слов. А на прошлой неделе экс-президент пообещал нашей стране "много разнообразных санкций".
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Минские соглашения по урегулированию ситуации на востоке Украины предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Однако украинские политики постоянно затягивают выполнение этого плана обязательств, а также выдвигают противоречащие соглашениям идеи. Так, в ноябре советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович предложил некий "План совместных шагов", предполагающий вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.
В Донбассе этот план назвали попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем, а полпред России в контактной группе в Минске Борис Грызлов считает, что такие инициативы Киева могут рассматриваться только как шаг к полному отказу от Минских соглашений.
Глава МИД России Сергей Лавров в обращении к участникам Совета министров иностранных дел ОБСЕ в очередной раз призвал власти Украины перестать саботировать выполнение минских договоренностей и не уклоняться от прямого диалога с Донецком и Луганском.
9 декабря 2019, 21:34ИнфографикаМинские соглашения