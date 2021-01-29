Кравчук заявил о невозможности договориться с Россией по Донбассу
16:27 29.01.2021 (обновлено: 17:51 29.01.2021)
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Переговоры с Россией зашли в тупик, заявил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе, экс-президент Украины Леонид Кравчук.
"С Россией поладить непросто. Я не хочу, чтобы были лишние иллюзии", — сказал Кравчук в эфире телеканала "Наш".
Он пожаловался, что Россия давит на Украину, и призвал действовать теми же методами.
Кравчук назвал переговоры по Донбассу "фальшивкой". По его мнению, они нацелены на то, чтобы заставить Украину сдать свои национальные интересы.
Бывший президент полагает, что с Россией можно договориться только применением силы, поскольку "она привыкла к таким методам".
Конфликт на юго-востоке Украины регулируется Минскими соглашениями. Они предусматривают прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, а также конституционную реформу, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
Однако украинские политики затягивают выполнение этого плана и выдвигают противоречащие соглашениям идеи. В ноябре советник по информационной политике украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович предложил "План совместных шагов", предполагающий вывод "незаконных формирований и наемников" из Донбасса в начале 2021 года, что позволит провести местные выборы на этих территориях 31 марта.
21 декабря 2020, 20:34Кравчук ответил на заявление Путина по Донбассу
В Донбассе "план" назвали попыткой затянуть процесс урегулирования и вернуть неподконтрольные территории силовым путем. Полпред России в контактной группе в Минске Борис Грызлов считает, что такие инициативы Киева могут рассматриваться как шаг к полному отказу от Минских соглашений.