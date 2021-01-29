Передачи Киеву удерживаемых лиц из ДНР и ЛНР не будет, заявил Кравчук
11:15 29.01.2021 (обновлено: 11:30 29.01.2021)
КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что никакой передачи удерживаемых лиц украинским властям со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не будет, обмен должен проходить на уровне государства, а не частных лиц.
Ранее депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что авиаслужба Украины получила распоряжение не выпускать в Россию самолет с главой политсовета парламентской фракции партии Виктором Медведчуком. Кравчук заявлял, что процесс передачи украинских граждан Медведчуку остановлен, поскольку самолет парламентария не вылетел.
"Никакого обмена не было и в таком режиме, который предложен, не будет. Есть устоявшийся, проверенный годами режим обмена. Это делается на уровне государства, а не на уровне частных лиц", - заявил Кравчук в эфире интернет-канала "Апостроф TV".
Вместе с тем, по словам Кравчука, Киев не препятствовал процессу передачи удерживаемых в Донбассе граждан. Он также уточнил, что Киеву не сообщили, кого именно ДНР и ЛНР намерены передать.
Полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего ранее сообщили, что самопровозглашенные республики передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука. Когда планируется передача и скольких человек, не уточнялось. Кравчук поприветствовал инициативу ДНР и ЛНР передать некоторых граждан Киеву, однако отметил, что частные лица не могут вмешиваться в вопросы вооруженных конфликтов.
Имя Медведчука неоднократно фигурировало в переговорах об обмене пленными между Киевом и Донбассом. Однако глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в сентябре 2019 года заявил, что Медведчук к процессу обмена привлечен не был и в Россию ездил по собственной инициативе.
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