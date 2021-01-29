https://ria.ru/20210129/kravchuk-1595091052.html

Передачи Киеву удерживаемых лиц из ДНР и ЛНР не будет, заявил Кравчук

Передачи Киеву удерживаемых лиц из ДНР и ЛНР не будет, заявил Кравчук

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что никакой передачи удерживаемых лиц украинским властям со стороны... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T11:15

2021-01-29T11:15

2021-01-29T11:30

россия

иван баканов

оппозиционная платформа - за жизнь

илья кива

владислав дейнего

луганская народная республика

донецкая народная республика

леонид кравчук

киев

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КИЕВ, 29 янв - РИА Новости. Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что никакой передачи удерживаемых лиц украинским властям со стороны самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик не будет, обмен должен проходить на уровне государства, а не частных лиц.Ранее депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что авиаслужба Украины получила распоряжение не выпускать в Россию самолет с главой политсовета парламентской фракции партии Виктором Медведчуком. Кравчук заявлял, что процесс передачи украинских граждан Медведчуку остановлен, поскольку самолет парламентария не вылетел."Никакого обмена не было и в таком режиме, который предложен, не будет. Есть устоявшийся, проверенный годами режим обмена. Это делается на уровне государства, а не на уровне частных лиц", - заявил Кравчук в эфире интернет-канала "Апостроф TV".Вместе с тем, по словам Кравчука, Киев не препятствовал процессу передачи удерживаемых в Донбассе граждан. Он также уточнил, что Киеву не сообщили, кого именно ДНР и ЛНР намерены передать.Полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейнего ранее сообщили, что самопровозглашенные республики передадут Киеву в одностороннем порядке группу удерживаемых лиц при посредничестве Медведчука. Когда планируется передача и скольких человек, не уточнялось. Кравчук поприветствовал инициативу ДНР и ЛНР передать некоторых граждан Киеву, однако отметил, что частные лица не могут вмешиваться в вопросы вооруженных конфликтов.Имя Медведчука неоднократно фигурировало в переговорах об обмене пленными между Киевом и Донбассом. Однако глава Службы безопасности Украины Иван Баканов в сентябре 2019 года заявил, что Медведчук к процессу обмена привлечен не был и в Россию ездил по собственной инициативе.

https://ria.ru/20210124/plennye-1594342094.html

https://ria.ru/20201209/plennye-1588520789.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

киев

украина

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россия, иван баканов, оппозиционная платформа - за жизнь, илья кива, владислав дейнего, луганская народная республика, донецкая народная республика, леонид кравчук, киев, украина, в мире