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https://ria.ru/20210129/koronavirus-1595214543.html
Больше половины москвичей переболели COVID-19, заявил Собянин
Больше половины москвичей переболели COVID-19, заявил Собянин
Больше половины москвичей переболели коронавирусом, этим горожанам пока нет смысла вакцинироваться, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T21:32
2021-01-29T23:00
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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сергей собянин
москва
общество
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Больше половины москвичей переболели коронавирусом, этим горожанам пока нет смысла вакцинироваться, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".Он отметил, что количество повторных заболеваний очень маленькое — меньше одного процента.Глава Москвы рассказал, что дальнейшее снятие ограничений зависит от того, как люди будут выполнять нынешние требования."Зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности, но все равно еще хрупкая динамика. &lt;...&gt; Дальше будем смотреть по ситуации. К сожалению, все еще большое количество людей находится в больнице в тяжелом состоянии", — сказал Собянин.По его словам, в столице в первую очередь отменяют предписания, касающиеся экономики."От этого зависит и благополучие людей, и городской бюджет, и развитие города, и психологическое состояние граждан", — пояснил мэр.За прошедшие сутки в Москве выявили 2799 заражений SARS-CoV-2, 1042 человека госпитализировали, 63 скончались, выздоровели 6180.C 22 января в Москве возобновилась работа музеев, библиотек и других учреждений культуры, а также колледжей, спортивных школ, детских досуговых центров (до 50% вместимости помещений); учащимся разблокировали транспортные карты. В театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличили заполняемость до 50%, разрешили проводить развлекательные, спортивные, выставочные и просветительские массовые мероприятия со зрителями (также с заполняемостью 50%). Кроме того, с 27 января сняли ограничения на ночную работу предприятий общепита, ночных клубов и баров, а положение о переводе не менее 30 процентов сотрудников на дистанционку стало рекомендательным.С декабря в России началась вакцинация от COVID-19. Пока можно сделать прививку препаратом "Спутник V", разработанным Центром имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210129/gospitali-1595213686.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, сергей собянин, москва, общество

Больше половины москвичей переболели COVID-19, заявил Собянин

21:32 29.01.2021 (обновлено: 23:00 29.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПассажиры на эскалаторе станции метро "Парк Культуры" московского метрополитена
Пассажиры на эскалаторе станции метро Парк Культуры московского метрополитена - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Больше половины москвичей переболели коронавирусом, этим горожанам пока нет смысла вакцинироваться, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что количество повторных заболеваний очень маленькое — меньше одного процента.
Глава Москвы рассказал, что дальнейшее снятие ограничений зависит от того, как люди будут выполнять нынешние требования.
"Зависит во многом от того, как мы будем соблюдать меры санитарной безопасности, но все равно еще хрупкая динамика. <...> Дальше будем смотреть по ситуации. К сожалению, все еще большое количество людей находится в больнице в тяжелом состоянии", — сказал Собянин.
По его словам, в столице в первую очередь отменяют предписания, касающиеся экономики.
Медицинский работник и пациенты в отделении интенсивной терапии ковид-госпиталя - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
Вчера, 21:18Распространение коронавируса
Собянин назвал сроки работы резервных госпиталей в Москве
"От этого зависит и благополучие людей, и городской бюджет, и развитие города, и психологическое состояние граждан", — пояснил мэр.
За прошедшие сутки в Москве выявили 2799 заражений SARS-CoV-2, 1042 человека госпитализировали, 63 скончались, выздоровели 6180.
C 22 января в Москве возобновилась работа музеев, библиотек и других учреждений культуры, а также колледжей, спортивных школ, детских досуговых центров (до 50% вместимости помещений); учащимся разблокировали транспортные карты. В театрах, кинотеатрах и концертных залах увеличили заполняемость до 50%, разрешили проводить развлекательные, спортивные, выставочные и просветительские массовые мероприятия со зрителями (также с заполняемостью 50%). Кроме того, с 27 января сняли ограничения на ночную работу предприятий общепита, ночных клубов и баров, а положение о переводе не менее 30 процентов сотрудников на дистанционку стало рекомендательным.
С декабря в России началась вакцинация от COVID-19. Пока можно сделать прививку препаратом "Спутник V", разработанным Центром имени Гамалеи на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Быть в безопасности: в Москве открылись пункты вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 21.01.2021
21 января, 12:51
В торговых центрах Москвы открылись пункты вакцинации от COVID-19В центре Москвы с 20 января заработали мобильные пункты бесплатной вакцинации от коронавируса. На выбор предлагается "Спутник V" и "ЭпиВакКорона". Процедура вакцинации в передвижных пунктах также безопасна, как и в поликлинике, и соответствует всем требованиям Департамента здравоохранения и Роспотребнадзора.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияКоронавирусыСергей СобянинМоскваОбщество
 
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