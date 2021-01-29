https://ria.ru/20210129/koronavirus-1595097427.html
В России за сутки выписали 26 204 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 26 204 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 26 204 человека после COVID-19, за все время - 3 255 462, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T11:48
2021-01-29T11:48
2021-01-29T11:48
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 26 204 человека после COVID-19, за все время - 3 255 462, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 204 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 3 255 462", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписано 6 180 человек, в Санкт-Петербурге - 3 628, Подмосковье - 1095.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
https://ria.ru/20210129/koronavirus-1595095662.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество