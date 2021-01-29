https://ria.ru/20210129/koronavirus-1595067685.html

В Бразилии выявили случаи заражения сразу двумя штаммами коронавируса

В Бразилии выявили случаи заражения сразу двумя штаммами коронавируса

Исследователи в Бразилии выявили случаи одновременного заражения сразу двумя штаммами коронавируса нового типа, передает агентство EFE. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T08:14

2021-01-29T08:14

2021-01-29T10:11

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Исследователи в Бразилии выявили случаи одновременного заражения сразу двумя штаммами коронавируса нового типа, передает агентство EFE.Согласно выводам Национальной лаборатории компьютерных наук (подразделение бразильского Министерства науки), в исследованных образцах по крайней мере двух пациентов нашли патогены различных генеалогических линий SARS-CoV-2. Одним из этих вариантов является штамм, известный как E484K, ранее обнаруженный в ЮАР.Несмотря на заражение двумя штаммами, болезнь этих пациентов протекала в легкой или умеренной форме. Они выздоровели еще в ноябре без госпитализации, сообщили ученые.Исследование также показало, что в штате Риу-Гранди-ду-Сул циркулируют сразу пять штаммов коронавируса. Один из них, ранее неизвестный, получил обозначение VUI-NP13L.По данным Минздрава, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии с начала пандемии превысило девять миллионов человек, скончалось более 221 тысячи пациентов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210129/simptomy-1595059360.html

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