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В Бразилии выявили случаи заражения сразу двумя штаммами коронавируса
В Бразилии выявили случаи заражения сразу двумя штаммами коронавируса
Исследователи в Бразилии выявили случаи одновременного заражения сразу двумя штаммами коронавируса нового типа, передает агентство EFE. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T08:14
2021-01-29T08:14
2021-01-29T10:11
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Исследователи в Бразилии выявили случаи одновременного заражения сразу двумя штаммами коронавируса нового типа, передает агентство EFE.Согласно выводам Национальной лаборатории компьютерных наук (подразделение бразильского Министерства науки), в исследованных образцах по крайней мере двух пациентов нашли патогены различных генеалогических линий SARS-CoV-2. Одним из этих вариантов является штамм, известный как E484K, ранее обнаруженный в ЮАР.Несмотря на заражение двумя штаммами, болезнь этих пациентов протекала в легкой или умеренной форме. Они выздоровели еще в ноябре без госпитализации, сообщили ученые.Исследование также показало, что в штате Риу-Гранди-ду-Сул циркулируют сразу пять штаммов коронавируса. Один из них, ранее неизвестный, получил обозначение VUI-NP13L.По данным Минздрава, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии с начала пандемии превысило девять миллионов человек, скончалось более 221 тысячи пациентов.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, бразилия, в мире
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Исследователи в Бразилии
выявили случаи одновременного заражения сразу двумя штаммами коронавируса нового типа, передает агентство EFE
.
Согласно выводам Национальной лаборатории компьютерных наук (подразделение бразильского Министерства науки), в исследованных образцах по крайней мере двух пациентов нашли патогены различных генеалогических линий SARS-CoV-2. Одним из этих вариантов является штамм, известный как E484K, ранее обнаруженный в ЮАР.
Несмотря на заражение двумя штаммами, болезнь этих пациентов протекала в легкой или умеренной форме. Они выздоровели еще в ноябре без госпитализации, сообщили ученые.
Исследование также показало, что в штате Риу-Гранди-ду-Сул циркулируют сразу пять штаммов коронавируса. Один из них, ранее неизвестный, получил обозначение VUI-NP13L.
По данным Минздрава, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Бразилии с начала пандемии превысило девять миллионов человек, скончалось более 221 тысячи пациентов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.