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В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию
Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал главе Минздрава Туркмении ряд поручений по борьбе с инфекционными болезнями, в числе которых, обеспечение граждан страны РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T06:53
2021-01-29T06:53
2021-01-29T06:53
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
гурбангулы бердымухамедов
туркмения
в мире
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АШХАБАД, 29 янв - РИА Новости. Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал главе Минздрава Туркмении ряд поручений по борьбе с инфекционными болезнями, в числе которых, обеспечение граждан страны вакциной, сообщает в пятницу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Поручения были даны главой государства на правительственном совещании, где с отчетом выступил министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммед Аманнепесов.Министр рассказал о реализации комплексных мер по профилактике инфекционных заболеваний в стране.Заслушав отчет, Бердымухамедов указал на важность проведения дальнейшей работы по борьбе и предотвращению инфекционных болезней, особенно в связи с предстоящим весенне-летним сезоном. Глава Туркменистана поручил министру продолжить регистрации лекарственных средств и вакцин, подтвержденных ВОЗ.Туркменский лидер также дал поручение строго контролировать соблюдение трёх правил профилактических мер - ношение медицинских масок до установленных сроков, их соответствие международным стандартам и проведение среди населения разъяснительной работы.Согласно сообщениям властей, в Туркменистане случаи заболевания COVID-19 не зарегистрированы. Вместе с тем, в стране введены масочный режим и ряд ограничения на работу транспорта, торговли, общепита, сервиса и т.д. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, гурбангулы бердымухамедов, туркмения, в мире
АШХАБАД, 29 янв - РИА Новости.
Президент Гурбангулы Бердымухамедов
дал главе Минздрава Туркмении
ряд поручений по борьбе с инфекционными болезнями, в числе которых, обеспечение граждан страны вакциной, сообщает в пятницу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан
".
Поручения были даны главой государства на правительственном совещании, где с отчетом выступил министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммед Аманнепесов.
Министр рассказал о реализации комплексных мер по профилактике инфекционных заболеваний в стране.
"Подчеркнув значение зарегистрированной в Туркменистане вакцины "Спутник V", он сообщил, что на системной основе осуществляется деятельность Чрезвычайной комиссии по борьбе с распространением болезней", - отмечается в сообщении.
Заслушав отчет, Бердымухамедов указал на важность проведения дальнейшей работы по борьбе и предотвращению инфекционных болезней, особенно в связи с предстоящим весенне-летним сезоном. Глава Туркменистана поручил министру продолжить регистрации лекарственных средств и вакцин, подтвержденных ВОЗ
.
Туркменский лидер также дал поручение строго контролировать соблюдение трёх правил профилактических мер - ношение медицинских масок до установленных сроков, их соответствие международным стандартам и проведение среди населения разъяснительной работы.
"Акцентировав внимание на вакцинации граждан и туркменских студентов, выезжающих на учёбу за рубеж, в соответствии с используемой в этих государствах вакциной, предоставлении справок о вакцинации от прибывающих в Туркменистан иностранных граждан, а также обеспечении вакциной граждан внутри нашей страны, Гурбангулы Бердымухамедов адресовал соответствующим руководителям ряд поручений", - подчеркивает "Нейтральный Туркменистан".
Согласно сообщениям властей, в Туркменистане случаи заболевания COVID-19 не зарегистрированы. Вместе с тем, в стране введены масочный режим и ряд ограничения на работу транспорта, торговли, общепита, сервиса и т.д.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.