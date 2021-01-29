https://ria.ru/20210129/koronavirus-1595064308.html

В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию

В Туркмении, где официально нет COVID-19, поручили начать вакцинацию

Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал главе Минздрава Туркмении ряд поручений по борьбе с инфекционными болезнями, в числе которых, обеспечение граждан страны РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T06:53

2021-01-29T06:53

2021-01-29T06:53

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

гурбангулы бердымухамедов

туркмения

в мире

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АШХАБАД, 29 янв - РИА Новости. Президент Гурбангулы Бердымухамедов дал главе Минздрава Туркмении ряд поручений по борьбе с инфекционными болезнями, в числе которых, обеспечение граждан страны вакциной, сообщает в пятницу русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".Поручения были даны главой государства на правительственном совещании, где с отчетом выступил министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Нурмухаммед Аманнепесов.Министр рассказал о реализации комплексных мер по профилактике инфекционных заболеваний в стране.Заслушав отчет, Бердымухамедов указал на важность проведения дальнейшей работы по борьбе и предотвращению инфекционных болезней, особенно в связи с предстоящим весенне-летним сезоном. Глава Туркменистана поручил министру продолжить регистрации лекарственных средств и вакцин, подтвержденных ВОЗ.Туркменский лидер также дал поручение строго контролировать соблюдение трёх правил профилактических мер - ношение медицинских масок до установленных сроков, их соответствие международным стандартам и проведение среди населения разъяснительной работы.Согласно сообщениям властей, в Туркменистане случаи заболевания COVID-19 не зарегистрированы. Вместе с тем, в стране введены масочный режим и ряд ограничения на работу транспорта, торговли, общепита, сервиса и т.д. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

туркмения

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, гурбангулы бердымухамедов, туркмения, в мире