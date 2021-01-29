Беглов рассказал о снижении заболеваемости COVID-19 в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Своевременные ограничительные меры по коронавирусу и ответственное отношение жителей Санкт-Петербурга к ним способствовали снижению заболеваемости, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Прежде всего ответственное поведение горожан. Все-таки большинство горожан у нас дисциплинированные. Я бы хотел сказать им слова благодарности. Но и второй момент – это ограничительные меры. Они позволяют прервать цепочки (распространения коронавируса). Все вместе дает соответствующие результаты. Но естественно и профилактика… Это система, которая начала работать", - сказал он в эфире Телеканала "78".
При этом он отметил, что коронавирус "никуда не делся" и "расслабляться рано". "Вирус никуда не делся, он еще существует и лекарства от вируса нет", - сказал Беглов.
Губернатор призвал горожан продолжать соблюдать санитарные нормы.
"У нас есть два направления: первое - это прививка, а второе - это соблюдение правил, которые предписаны Роспотребнадзором", - отметил Беглов.
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 2 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 4 124 человека. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 327 160 случаев заражения COVID-19. Скончались 9 571 человек. Выздоровело 222 012 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
23 апреля 2020, 10:43ИнфографикаГолыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус