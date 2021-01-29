https://ria.ru/20210129/koronavirus-1595051736.html

Беглов рассказал о снижении заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Беглов рассказал о снижении заболеваемости COVID-19 в Петербурге

Своевременные ограничительные меры по коронавирусу и ответственное отношение жителей Санкт-Петербурга к ним способствовали снижению заболеваемости, сообщил... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T00:05

2021-01-29T00:05

2021-01-29T00:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр беглов

санкт-петербург

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/18/1574846952_0:0:2942:1655_1920x0_80_0_0_a138dec0d008eea95cd1b966d6a89a3c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Своевременные ограничительные меры по коронавирусу и ответственное отношение жителей Санкт-Петербурга к ним способствовали снижению заболеваемости, сообщил губернатор города Александр Беглов.При этом он отметил, что коронавирус "никуда не делся" и "расслабляться рано". "Вирус никуда не делся, он еще существует и лекарства от вируса нет", - сказал Беглов.Губернатор призвал горожан продолжать соблюдать санитарные нормы."У нас есть два направления: первое - это прививка, а второе - это соблюдение правил, которые предписаны Роспотребнадзором", - отметил Беглов.По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 2 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 4 124 человека. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 327 160 случаев заражения COVID-19. Скончались 9 571 человек. Выздоровело 222 012 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр беглов, санкт-петербург, общество