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Распространение коронавируса
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Беглов рассказал о снижении заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Беглов рассказал о снижении заболеваемости COVID-19 в Петербурге
Своевременные ограничительные меры по коронавирусу и ответственное отношение жителей Санкт-Петербурга к ним способствовали снижению заболеваемости, сообщил... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T00:05
2021-01-29T00:05
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр беглов
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Своевременные ограничительные меры по коронавирусу и ответственное отношение жителей Санкт-Петербурга к ним способствовали снижению заболеваемости, сообщил губернатор города Александр Беглов.При этом он отметил, что коронавирус "никуда не делся" и "расслабляться рано". "Вирус никуда не делся, он еще существует и лекарства от вируса нет", - сказал Беглов.Губернатор призвал горожан продолжать соблюдать санитарные нормы."У нас есть два направления: первое - это прививка, а второе - это соблюдение правил, которые предписаны Роспотребнадзором", - отметил Беглов.По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 2 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 4 124 человека. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 327 160 случаев заражения COVID-19. Скончались 9 571 человек. Выздоровело 222 012 человек. Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр беглов, санкт-петербург, общество

Беглов рассказал о снижении заболеваемости COVID-19 в Петербурге

00:05 29.01.2021
 
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-ПетербургаГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Фото : пресс-служба администрации Санкт-Петербурга
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Своевременные ограничительные меры по коронавирусу и ответственное отношение жителей Санкт-Петербурга к ним способствовали снижению заболеваемости, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Прежде всего ответственное поведение горожан. Все-таки большинство горожан у нас дисциплинированные. Я бы хотел сказать им слова благодарности. Но и второй момент – это ограничительные меры. Они позволяют прервать цепочки (распространения коронавируса). Все вместе дает соответствующие результаты. Но естественно и профилактика… Это система, которая начала работать", - сказал он в эфире Телеканала "78".
При этом он отметил, что коронавирус "никуда не делся" и "расслабляться рано". "Вирус никуда не делся, он еще существует и лекарства от вируса нет", - сказал Беглов.
Губернатор призвал горожан продолжать соблюдать санитарные нормы.
"У нас есть два направления: первое - это прививка, а второе - это соблюдение правил, которые предписаны Роспотребнадзором", - отметил Беглов.
По данным городского оперативного штаба, за последние сутки в Петербурге выявили 2 128 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 4 124 человека. Всего с начала пандемии в Петербурге зарегистрировано 327 160 случаев заражения COVID-19. Скончались 9 571 человек. Выздоровело 222 012 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Александр БегловСанкт-ПетербургОбщество
 
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