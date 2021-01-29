https://ria.ru/20210129/kornet-1595061548.html
В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ
"Ростех" завершает разработку новейшего противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Д1" для Воздушно-десантных войск, рассказал РИА Новости индустриальный... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T03:05
2021-01-29T03:05
2021-01-29T08:38
новое оружие россии
россия
воздушно-десантные войска россии
ростех
безопасность
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Ростех" завершает разработку новейшего противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Д1" для Воздушно-десантных войск, рассказал РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.В Минобороны ранее сообщали, что в Омском учебном центре ВДВ в декабре 2020 года открыли набор на новые специальности. В частности, там будут готовить командиров расчетов "Корнетов".Он пояснил, что для правильной эксплуатации нового комплекса нужно переобучить не только стрелков-наводчиков, но и командиров боевых машин и подразделений. Сейчас комплекс проходит испытания."Корнет-Д1" — новейший авиадесантируемый самоходный противотанковый ракетный комплекс (СПТРК). Его боевая машина оснащена двумя автоматизированными пусковыми установками, причем каждая из них имеет отдельный телетепловизионный прицел, что позволяет наводчику днем и ночью обстреливать сразу две цели, разнесенные по дальности, фронту и высоте.Установки также оборудованы автоматом сопровождения, наводящим ракеты на цель без участия оператора. Кроме того, в боевой машине "Корнета-Д1" разместили полноценную выносную пусковую установку ПТРК, которую можно использовать параллельно.Для "Корнета-Д1" разработаны ракеты с повышенной дальностью, способные поражать в том числе воздушные цели. Комплекс также получил машину командира взвода, оснащенную, кроме пусковых установок, средствами разведки и целеуказания. Командирский "Корнет-Д1" обеспечивает связь в режиме реального времени не только между боевыми машинами внутри подразделения, но и с командованием.Оздоев пояснил, что предыдущая версия самоходного противотанкового комплекса "Корнет", созданная на шасси БМП-3, имеет дальность стрельбы до пяти километров. Наведение ракет в этой версии выполняется в полуавтоматическом режиме через оптический прицел. Выносная пусковая установка размещена внутри машины поблочно и используется только в случае неработоспособности основной боевой машины.Комплекс "Корнет-Д1" разработан в Конструкторском бюро проиборостроения (входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех"). Шасси БМД-4М выпускается "Курганмашзаводом" (также входит в "Высокоточные комплексы").
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россия, воздушно-десантные войска россии, ростех, безопасность
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
"Ростех
" завершает разработку новейшего противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Д1" для Воздушно-десантных войск, рассказал РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.
В Минобороны ранее сообщали, что в Омском учебном центре ВДВ в декабре 2020 года открыли набор на новые специальности. В частности, там будут готовить командиров расчетов "Корнетов".
"Речь идет о комплексе "Корнет-Д1". Это принципиально новый комплекс — от штатного, стоящего на вооружении комплекса "Корнет" в нем осталась только система управления ракетой в полете. "Корнет-Д1" для ВДВ размещается на шасси БМД-4М, что обеспечивает его авиадесантирование с помощью штатных средств, разработанных ранее для БМД-4М", — сказал Оздоев.
Он пояснил, что для правильной эксплуатации нового комплекса нужно переобучить не только стрелков-наводчиков, но и командиров боевых машин и подразделений. Сейчас комплекс проходит испытания.
"Корнет-Д1" — новейший авиадесантируемый самоходный противотанковый ракетный комплекс (СПТРК). Его боевая машина оснащена двумя автоматизированными пусковыми установками, причем каждая из них имеет отдельный телетепловизионный прицел, что позволяет наводчику днем и ночью обстреливать сразу две цели, разнесенные по дальности, фронту и высоте.
Установки также оборудованы автоматом сопровождения, наводящим ракеты на цель без участия оператора. Кроме того, в боевой машине "Корнета-Д1" разместили полноценную выносную пусковую установку ПТРК, которую можно использовать параллельно.
Для "Корнета-Д1" разработаны ракеты с повышенной дальностью, способные поражать в том числе воздушные цели.
"Дальность полета противотанковой ракеты с тандемной кумулятивной боевой частью увеличена до восьми километров, дальность полета ракеты с термобарической боевой частью до десяти километров. Ракета с термобарической боевой частью в своем составе имеет неконтактный датчик цели, который позволяет поражать малоскоростные воздушные цели", — отметил Оздоев.
Комплекс также получил машину командира взвода, оснащенную, кроме пусковых установок, средствами разведки и целеуказания. Командирский "Корнет-Д1" обеспечивает связь в режиме реального времени не только между боевыми машинами внутри подразделения, но и с командованием.
Оздоев пояснил, что предыдущая версия самоходного противотанкового комплекса "Корнет", созданная на шасси БМП-3, имеет дальность стрельбы до пяти километров. Наведение ракет в этой версии выполняется в полуавтоматическом режиме через оптический прицел. Выносная пусковая установка размещена внутри машины поблочно и используется только в случае неработоспособности основной боевой машины.
Комплекс "Корнет-Д1" разработан в Конструкторском бюро проиборостроения (входит в "Высокоточные комплексы
" корпорации "Ростех"). Шасси БМД-4М выпускается "Курганмашзаводом" (также входит в "Высокоточные комплексы").