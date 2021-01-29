https://ria.ru/20210129/kornet-1595061548.html

В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ

В "Ростехе" рассказали о разработке ракетного комплекса "Корнет" для ВДВ

"Ростех" завершает разработку новейшего противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Д1" для Воздушно-десантных войск, рассказал РИА Новости индустриальный... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T03:05

2021-01-29T03:05

2021-01-29T08:38

новое оружие россии

россия

воздушно-десантные войска россии

ростех

безопасность

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. "Ростех" завершает разработку новейшего противотанкового ракетного комплекса "Корнет-Д1" для Воздушно-десантных войск, рассказал РИА Новости индустриальный директор кластера вооружений госкорпорации Бекхан Оздоев.В Минобороны ранее сообщали, что в Омском учебном центре ВДВ в декабре 2020 года открыли набор на новые специальности. В частности, там будут готовить командиров расчетов "Корнетов".Он пояснил, что для правильной эксплуатации нового комплекса нужно переобучить не только стрелков-наводчиков, но и командиров боевых машин и подразделений. Сейчас комплекс проходит испытания."Корнет-Д1" — новейший авиадесантируемый самоходный противотанковый ракетный комплекс (СПТРК). Его боевая машина оснащена двумя автоматизированными пусковыми установками, причем каждая из них имеет отдельный телетепловизионный прицел, что позволяет наводчику днем и ночью обстреливать сразу две цели, разнесенные по дальности, фронту и высоте.Установки также оборудованы автоматом сопровождения, наводящим ракеты на цель без участия оператора. Кроме того, в боевой машине "Корнета-Д1" разместили полноценную выносную пусковую установку ПТРК, которую можно использовать параллельно.Для "Корнета-Д1" разработаны ракеты с повышенной дальностью, способные поражать в том числе воздушные цели. Комплекс также получил машину командира взвода, оснащенную, кроме пусковых установок, средствами разведки и целеуказания. Командирский "Корнет-Д1" обеспечивает связь в режиме реального времени не только между боевыми машинами внутри подразделения, но и с командованием.Оздоев пояснил, что предыдущая версия самоходного противотанкового комплекса "Корнет", созданная на шасси БМП-3, имеет дальность стрельбы до пяти километров. Наведение ракет в этой версии выполняется в полуавтоматическом режиме через оптический прицел. Выносная пусковая установка размещена внутри машины поблочно и используется только в случае неработоспособности основной боевой машины.Комплекс "Корнет-Д1" разработан в Конструкторском бюро проиборостроения (входит в "Высокоточные комплексы" корпорации "Ростех"). Шасси БМД-4М выпускается "Курганмашзаводом" (также входит в "Высокоточные комплексы").

https://radiosputnik.ria.ru/20210124/mig-41-1594362000.html

https://ria.ru/20210115/ekipirovka-1593120689.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, воздушно-десантные войска россии, ростех, безопасность