https://ria.ru/20210129/kitay-1595143966.html

Экс-главу китайской компании по управлению активами казнили за коррупцию

Экс-главу китайской компании по управлению активами казнили за коррупцию

Народный суд города Тяньцзинь в пятницу санкционировал казнь экс-секретаря партийного комитета и бывшего председателя правления крупнейшей в КНР компании по... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T14:58

2021-01-29T14:58

2021-01-29T14:58

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тяньцзинь

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ПЕКИН, 29 янв - РИА Новости. Народный суд города Тяньцзинь в пятницу санкционировал казнь экс-секретаря партийного комитета и бывшего председателя правления крупнейшей в КНР компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co., Ltd Лай Сяоминя, сообщает агентство Синьхуа.Лай Сяоминь был приговорён к смертной казни в начале января по обвинению в коррупции, взяточничестве и двоеженстве."По утверждению Верховного народного суда, утром 29 января Народный суд второй ступени города Тяньцзинь привёл в исполнение смертный приговор Лай Сяоминя", - говорится в сообщении.Осенью 2018 года Лай Сяоминь был исключен из партии за серьезное нарушение партийной дисциплины и законодательства.В ходе расследования центральной комиссии по проверке дисциплины удалось выявить, что Лай Сяоминь серьезно нарушил политическую дисциплину, "слепое расширение и непоследовательное управление привели к тому, что компания серьезно отклонилась от своих основных профессиональных обязанностей, а также к плохому политическому влиянию", сообщали власти. По версии обвинения, он участвовал в различных политических авантюрах, способствовал продвижению по служебной лестнице отдельных лиц, препятствовал проведению инспекций и проверок.China Huarong была одной из четырех компаний по управлению активами, которые правительство Китая учредило в 1999 году в ответ на разразившийся в 1997 году азиатский финансовый кризис. В настоящее время China Huarong является крупнейшей в Китае по объему активов.Лай Сяоминь, 1962 года рождения, начал профессиональную карьеру в 1983 году в структуре Народного банка Китая (ЦБ) и проработал там на различных должностях вплоть до 2003 года. В 2003 году перешел на службу в государственный комитет по контролю за банковской деятельностью. В январе 2009 года начал работу в компании China Huarong, а в сентябре 2012 года занял должность председателя правления.

https://ria.ru/20210113/kazn-1592823855.html

https://ria.ru/20201215/prigovor-1589273274.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай, тяньцзинь, в мире