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Китайские самолеты имитировали атаку на авианосец США во время учений
Китайские самолеты имитировали атаку на авианосец США во время учений
Самолеты КНР во время учений в зоне противовоздушной обороны Тайваня имитировали нападение на находящийся рядом американский авианосец, сообщает газета... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T13:14
2021-01-29T13:24
нед прайс
джо байден
тайвань
китай
сша
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Самолеты КНР во время учений в зоне противовоздушной обороны Тайваня имитировали нападение на находящийся рядом американский авианосец, сообщает газета Financial Times со ссылкой на разведывательные данные США и их союзников.Собеседники издания, знакомые с разведданными, сообщили, что инцидент произошел 23 января, через три дня после инаугурации нового президента США Джо Байдена. По их данным, в этот день Народно-освободительная армия Китая направила 11 воздушных судов в юго-западную часть зоны противовоздушной обороны Тайваня и 15 – на следующий день.Как отмечают источники, бомбардировщики и несколько истребителей, участвовавших в маневрах, "использовали группу американских кораблей во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt в том же районе в качестве моделированной цели", пишет издание. По словам людей, знакомых с разведданными США и союзников, пилоты китайских реактивных бомбардировщиков Xian H-6 подтверждали приказы о цели и предполагаемом выпуске антикорабельной ракеты по авианосцу.В субботу официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что, по мнению Вашингтона, КНР продолжает оказывать военное давление на Тайвань. Он также заявил, что США продолжат помогать Тайваню в вопросах обороны и поддерживать мирное разрешение разногласий с материковым Китаем. США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает Тайвань своей провинцией.
https://ria.ru/20210109/tayvan-1592428542.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210108/tayvan-1592310706.html
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нед прайс, джо байден, тайвань, китай, сша, в мире

Китайские самолеты имитировали атаку на авианосец США во время учений

13:14 29.01.2021 (обновлено: 13:24 29.01.2021)
 
© AP Photo / Kin CheungСамолет ВВС КНР Xian Y-20 на международной авиационно-космической выставке в Чжухае
Самолет ВВС КНР Xian Y-20 на международной авиационно-космической выставке в Чжухае - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© AP Photo / Kin Cheung
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Самолеты КНР во время учений в зоне противовоздушной обороны Тайваня имитировали нападение на находящийся рядом американский авианосец, сообщает газета Financial Times со ссылкой на разведывательные данные США и их союзников.
Собеседники издания, знакомые с разведданными, сообщили, что инцидент произошел 23 января, через три дня после инаугурации нового президента США Джо Байдена. По их данным, в этот день Народно-освободительная армия Китая направила 11 воздушных судов в юго-западную часть зоны противовоздушной обороны Тайваня и 15 – на следующий день.
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Как отмечают источники, бомбардировщики и несколько истребителей, участвовавших в маневрах, "использовали группу американских кораблей во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt в том же районе в качестве моделированной цели", пишет издание. По словам людей, знакомых с разведданными США и союзников, пилоты китайских реактивных бомбардировщиков Xian H-6 подтверждали приказы о цели и предполагаемом выпуске антикорабельной ракеты по авианосцу.
В субботу официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что, по мнению Вашингтона, КНР продолжает оказывать военное давление на Тайвань. Он также заявил, что США продолжат помогать Тайваню в вопросах обороны и поддерживать мирное разрешение разногласий с материковым Китаем. США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает Тайвань своей провинцией.
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