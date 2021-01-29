Китайские самолеты имитировали атаку на авианосец США во время учений
13:14 29.01.2021 (обновлено: 13:24 29.01.2021)
© AP Photo / Kin CheungСамолет ВВС КНР Xian Y-20 на международной авиационно-космической выставке в Чжухае
© AP Photo / Kin Cheung
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Самолеты КНР во время учений в зоне противовоздушной обороны Тайваня имитировали нападение на находящийся рядом американский авианосец, сообщает газета Financial Times со ссылкой на разведывательные данные США и их союзников.
Собеседники издания, знакомые с разведданными, сообщили, что инцидент произошел 23 января, через три дня после инаугурации нового президента США Джо Байдена. По их данным, в этот день Народно-освободительная армия Китая направила 11 воздушных судов в юго-западную часть зоны противовоздушной обороны Тайваня и 15 – на следующий день.
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Как отмечают источники, бомбардировщики и несколько истребителей, участвовавших в маневрах, "использовали группу американских кораблей во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt в том же районе в качестве моделированной цели", пишет издание. По словам людей, знакомых с разведданными США и союзников, пилоты китайских реактивных бомбардировщиков Xian H-6 подтверждали приказы о цели и предполагаемом выпуске антикорабельной ракеты по авианосцу.
В субботу официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что, по мнению Вашингтона, КНР продолжает оказывать военное давление на Тайвань. Он также заявил, что США продолжат помогать Тайваню в вопросах обороны и поддерживать мирное разрешение разногласий с материковым Китаем. США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает Тайвань своей провинцией.
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