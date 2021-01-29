https://ria.ru/20210129/kitay-1595117654.html

Китайские самолеты имитировали атаку на авианосец США во время учений

Китайские самолеты имитировали атаку на авианосец США во время учений

Самолеты КНР во время учений в зоне противовоздушной обороны Тайваня имитировали нападение на находящийся рядом американский авианосец, сообщает газета... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T13:14

2021-01-29T13:14

2021-01-29T13:24

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Самолеты КНР во время учений в зоне противовоздушной обороны Тайваня имитировали нападение на находящийся рядом американский авианосец, сообщает газета Financial Times со ссылкой на разведывательные данные США и их союзников.Собеседники издания, знакомые с разведданными, сообщили, что инцидент произошел 23 января, через три дня после инаугурации нового президента США Джо Байдена. По их данным, в этот день Народно-освободительная армия Китая направила 11 воздушных судов в юго-западную часть зоны противовоздушной обороны Тайваня и 15 – на следующий день.Как отмечают источники, бомбардировщики и несколько истребителей, участвовавших в маневрах, "использовали группу американских кораблей во главе с авианосцем USS Theodore Roosevelt в том же районе в качестве моделированной цели", пишет издание. По словам людей, знакомых с разведданными США и союзников, пилоты китайских реактивных бомбардировщиков Xian H-6 подтверждали приказы о цели и предполагаемом выпуске антикорабельной ракеты по авианосцу.В субботу официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что, по мнению Вашингтона, КНР продолжает оказывать военное давление на Тайвань. Он также заявил, что США продолжат помогать Тайваню в вопросах обороны и поддерживать мирное разрешение разногласий с материковым Китаем. США продают Тайваню оружие на миллиарды долларов на фоне напряженности между Тайбэем и Пекином, который считает Тайвань своей провинцией.

https://ria.ru/20210109/tayvan-1592428542.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210108/tayvan-1592310706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нед прайс, джо байден, тайвань, китай, сша, в мире