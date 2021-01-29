https://ria.ru/20210129/kitay-1595083337.html

Прибывшие в Ухань эксперты ВОЗ впервые встретились с китайскими коллегами

Прибывшие в Ухань эксперты ВОЗ впервые встретились с китайскими коллегами

Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, прибывшая в Ухань для выявления источника COVID-19, впервые встретилась с китайскими... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T10:34

2021-01-29T10:34

2021-01-29T10:34

распространение коронавируса

чжао лицзянь

коронавирус covid-19

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мид кнр

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ухань

в мире

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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, прибывшая в Ухань для выявления источника COVID-19, впервые встретилась с китайскими коллегами, сообщила представитель группы экспертов ВОЗ Марион Купманс."Первая личная встреча с нашими коллегами... Обсуждаем программу нашего визита. Руководитель китайской команды профессор Ваньнянь шутит о некоторых технических неполадках. Приятно видеть наших коллег после продолжительных встреч в Zoom", - написала Купманс в Twitter.В настоящее время в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Специалисты прибыли в китайский Ухань 14 января, после чего были помещены на обязательный 14-дневный карантин. Как сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, карантин группы международных экспертов ВОЗ завершился, далее они продолжат работу с китайской стороной по сотрудничеству относительно происхождения вируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

россия

китай

ухань

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

чжао лицзянь, коронавирус covid-19, россия, воз, мид кнр, китай, ухань, в мире