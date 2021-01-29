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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210129/kitay-1595083337.html
Прибывшие в Ухань эксперты ВОЗ впервые встретились с китайскими коллегами
Прибывшие в Ухань эксперты ВОЗ впервые встретились с китайскими коллегами
Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, прибывшая в Ухань для выявления источника COVID-19, впервые встретилась с китайскими... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:34
2021-01-29T10:34
распространение коронавируса
чжао лицзянь
коронавирус covid-19
россия
воз
мид кнр
китай
ухань
в мире
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, прибывшая в Ухань для выявления источника COVID-19, впервые встретилась с китайскими коллегами, сообщила представитель группы экспертов ВОЗ Марион Купманс."Первая личная встреча с нашими коллегами... Обсуждаем программу нашего визита. Руководитель китайской команды профессор Ваньнянь шутит о некоторых технических неполадках. Приятно видеть наших коллег после продолжительных встреч в Zoom", - написала Купманс в Twitter.В настоящее время в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Специалисты прибыли в китайский Ухань 14 января, после чего были помещены на обязательный 14-дневный карантин. Как сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, карантин группы международных экспертов ВОЗ завершился, далее они продолжат работу с китайской стороной по сотрудничеству относительно происхождения вируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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чжао лицзянь, коронавирус covid-19, россия, воз, мид кнр, китай, ухань, в мире

Прибывшие в Ухань эксперты ВОЗ впервые встретились с китайскими коллегами

10:34 29.01.2021
 
© AP Photo / Xinhua / Xiong QiМедицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР
Медицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© AP Photo / Xinhua / Xiong Qi
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, прибывшая в Ухань для выявления источника COVID-19, впервые встретилась с китайскими коллегами, сообщила представитель группы экспертов ВОЗ Марион Купманс.
"Первая личная встреча с нашими коллегами... Обсуждаем программу нашего визита. Руководитель китайской команды профессор Ваньнянь шутит о некоторых технических неполадках. Приятно видеть наших коллег после продолжительных встреч в Zoom", - написала Купманс в Twitter.
В настоящее время в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Специалисты прибыли в китайский Ухань 14 января, после чего были помещены на обязательный 14-дневный карантин. Как сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, карантин группы международных экспертов ВОЗ завершился, далее они продолжат работу с китайской стороной по сотрудничеству относительно происхождения вируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение коронавирусаЧжао ЛицзяньКоронавирус COVID-19РоссияВОЗМИД КНРКитайУханьВ мире
 
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