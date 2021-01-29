Прибывшие в Ухань эксперты ВОЗ впервые встретились с китайскими коллегами
© AP Photo / Xinhua / Xiong QiМедицинские работники и пациенты в палате интенсивной терапии в больнице города Ухань, КНР
© AP Photo / Xinhua / Xiong Qi
МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Международная группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, прибывшая в Ухань для выявления источника COVID-19, впервые встретилась с китайскими коллегами, сообщила представитель группы экспертов ВОЗ Марион Купманс.
"Первая личная встреча с нашими коллегами... Обсуждаем программу нашего визита. Руководитель китайской команды профессор Ваньнянь шутит о некоторых технических неполадках. Приятно видеть наших коллег после продолжительных встреч в Zoom", - написала Купманс в Twitter.
First face to face meeting with our colleagues. Correction: facemask to facemask given the medical restrictions. Discussing our visiting program. China teamleader prof Wannian joking about some technical glitches. Nice to see our colleagues after lengthy zoom meetings.— Marion Koopmans (@MarionKoopmans) January 29, 2021
В настоящее время в Китае находится международная группа экспертов ВОЗ, которая занимается выяснением происхождения COVID-19. Специалисты прибыли в китайский Ухань 14 января, после чего были помещены на обязательный 14-дневный карантин. Как сообщил в четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, карантин группы международных экспертов ВОЗ завершился, далее они продолжат работу с китайской стороной по сотрудничеству относительно происхождения вируса.
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