https://ria.ru/20210129/kirkorov-1595065218.html
Киркоров рассказал, кого бы хотел видеть на Евровидении-2021 от России
Киркоров рассказал, кого бы хотел видеть на Евровидении-2021 от России
Певец Филипп Киркоров хотел бы, чтобы в 2021 году на Евровидении Россию представляла группа Little Big. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T07:12
2021-01-29T07:12
2021-01-29T11:42
культура
россия
little big
евровидение
филипп киркоров
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров хотел бы, чтобы в 2021 году на Евровидении Россию представляла группа Little Big.Киркоров верит, что "ребята придумают классную песню, как в прошлом году, когда у них были все шансы на победу".Российская панк-рейв-группа Little Big в мае 2020 года должна была представлять Россию на конкурсе Евровидение в Роттердаме, но он был отменен из-за пандемии коронавируса. Музыкальный клип группы на конкурсную песню Uno стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале Евровидения, набрав свыше 134 миллионов просмотров.Ранее участники группы рассказали РИА Новости, что планируют отправить несколько песен на национальный отбор Евровидения-2021.
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/morgenshtern-1593840647.html
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости.
Певец Филипп Киркоров
хотел бы, чтобы в 2021 году на Евровидении Россию представляла группа Little Big
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"По условиям конкурса страны могут сами выбирать — оставлять артиста, который был заявлен в прошлом году, или выбирать нового. Я бы, конечно, очень хотел, чтобы поехала группа Little Big. Я и мои дети — невероятные фанаты этой группы, мы с ними дружим. Было бы очень хорошо, чтобы наши команды там встретились и мы бы болели друг за друга", — рассказал РИА Новости Киркоров, который в этом году стал продюсером молдавской участницы конкурса Натальи Гордиенко.
Киркоров верит, что "ребята придумают классную песню, как в прошлом году, когда у них были все шансы на победу".
Российская панк-рейв-группа Little Big в мае 2020 года должна была представлять Россию на конкурсе Евровидение в Роттердаме, но он был отменен из-за пандемии коронавируса. Музыкальный клип группы на конкурсную песню Uno стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале Евровидения, набрав свыше 134 миллионов просмотров.
Ранее участники группы рассказали РИА Новости, что планируют отправить несколько песен на национальный отбор Евровидения-2021.