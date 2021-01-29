https://ria.ru/20210129/kirkorov-1595065218.html

Киркоров рассказал, кого бы хотел видеть на Евровидении-2021 от России

Киркоров рассказал, кого бы хотел видеть на Евровидении-2021 от России

Певец Филипп Киркоров хотел бы, чтобы в 2021 году на Евровидении Россию представляла группа Little Big. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T07:12

2021-01-29T07:12

2021-01-29T11:42

культура

россия

little big

евровидение

филипп киркоров

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Певец Филипп Киркоров хотел бы, чтобы в 2021 году на Евровидении Россию представляла группа Little Big.Киркоров верит, что "ребята придумают классную песню, как в прошлом году, когда у них были все шансы на победу".Российская панк-рейв-группа Little Big в мае 2020 года должна была представлять Россию на конкурсе Евровидение в Роттердаме, но он был отменен из-за пандемии коронавируса. Музыкальный клип группы на конкурсную песню Uno стал самым просматриваемым на официальном YouTube-канале Евровидения, набрав свыше 134 миллионов просмотров.Ранее участники группы рассказали РИА Новости, что планируют отправить несколько песен на национальный отбор Евровидения-2021.

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/morgenshtern-1593840647.html

россия

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2021

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россия, little big, евровидение, филипп киркоров