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https://ria.ru/20210129/kidman-1595027225.html
Николь Кидман готовится сыграть актрису в ленте Аарона Соркина
Николь Кидман готовится сыграть актрису в ленте Аарона Соркина
Николь Кидман рассказала изданию Variety, что она присоединилась к актерскому составу биографического фильма о звезде ситкомов начала века Люсиль Болл (1911 —... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T02:17
2021-01-29T02:17
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Николь Кидман рассказала изданию Variety, что она присоединилась к актерскому составу биографического фильма о звезде ситкомов начала века Люсиль Болл (1911 — 1989). Режиссер и сценарист ленты — Аарон Соркин.Актриса уточнила, что готовится к съемками, просматривая эпизоды шоу "Я люблю Люси" (1951—1957) о жизни домохозяйки, которая разными способами пытается попасть в шоу-бизнес. "Она — изумительная женщина. Мне очень хочется, чтобы люди увидели то, что узнал и хочет сказать о ней Аарон Соркин", — пояснила Кидман.Австралийская актриса последнее время активно снимается в сериалах. Недавние шоу с ее участием ("Большая маленькая ложь", "Отыграть назад") пользуются большой популярностью у зрителей.Помимо нее, в проекте примет участие Хавьер Бардем: он выступит в роли Деси Арнаса — мужа главной героини, сыгравшего ее экранного супруга Рикардо в "Я люблю Люси".О дате предполагаемой премьеры пока ничего не сообщается.
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что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, аарон соркин, хавьер бардем, николь кидман

Николь Кидман готовится сыграть актрису в ленте Аарона Соркина

02:17 29.01.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАктриса Николь Кидман на фотоколле фильма "Роковое искушение" (The Beguiled) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля
Актриса Николь Кидман на фотоколле фильма Роковое искушение (The Beguiled) в рамках 70-го Каннского международного кинофестиваля - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Николь Кидман рассказала изданию Variety, что она присоединилась к актерскому составу биографического фильма о звезде ситкомов начала века Люсиль Болл (1911 — 1989).
Режиссер и сценарист ленты — Аарон Соркин.
Актриса уточнила, что готовится к съемками, просматривая эпизоды шоу "Я люблю Люси" (1951—1957) о жизни домохозяйки, которая разными способами пытается попасть в шоу-бизнес.
"Она — изумительная женщина. Мне очень хочется, чтобы люди увидели то, что узнал и хочет сказать о ней Аарон Соркин", — пояснила Кидман.
Австралийская актриса последнее время активно снимается в сериалах. Недавние шоу с ее участием ("Большая маленькая ложь", "Отыграть назад") пользуются большой популярностью у зрителей.
Помимо нее, в проекте примет участие Хавьер Бардем: он выступит в роли Деси Арнаса — мужа главной героини, сыгравшего ее экранного супруга Рикардо в "Я люблю Люси".
О дате предполагаемой премьеры пока ничего не сообщается.
Кадр из сериала Отыграть назад - РИА Новости, 1920, 02.12.2020
2 декабря 2020, 05:26Культура
Первые серии "Отыграть назад" оказались успешнее дебюта "Игры престолов"
 
Культурачто посмотретьКино и сериалыНовости культурыАарон СоркинХавьер БардемНиколь Кидман
 
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