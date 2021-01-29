https://ria.ru/20210129/kidman-1595027225.html

Николь Кидман готовится сыграть актрису в ленте Аарона Соркина

Николь Кидман готовится сыграть актрису в ленте Аарона Соркина

Николь Кидман рассказала изданию Variety, что она присоединилась к актерскому составу биографического фильма о звезде ситкомов начала века Люсиль Болл (1911 —... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T02:17

2021-01-29T02:17

2021-01-29T02:17

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николь кидман

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Николь Кидман рассказала изданию Variety, что она присоединилась к актерскому составу биографического фильма о звезде ситкомов начала века Люсиль Болл (1911 — 1989). Режиссер и сценарист ленты — Аарон Соркин.Актриса уточнила, что готовится к съемками, просматривая эпизоды шоу "Я люблю Люси" (1951—1957) о жизни домохозяйки, которая разными способами пытается попасть в шоу-бизнес. "Она — изумительная женщина. Мне очень хочется, чтобы люди увидели то, что узнал и хочет сказать о ней Аарон Соркин", — пояснила Кидман.Австралийская актриса последнее время активно снимается в сериалах. Недавние шоу с ее участием ("Большая маленькая ложь", "Отыграть назад") пользуются большой популярностью у зрителей.Помимо нее, в проекте примет участие Хавьер Бардем: он выступит в роли Деси Арнаса — мужа главной героини, сыгравшего ее экранного супруга Рикардо в "Я люблю Люси".О дате предполагаемой премьеры пока ничего не сообщается.

https://ria.ru/20201202/prosmotry-1587186835.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

что посмотреть , кино и сериалы, новости культуры, аарон соркин, хавьер бардем, николь кидман