https://ria.ru/20210129/khrizostom-1595021283.html

Украинский томос променяли на "золотой паспорт"

Украинский томос променяли на "золотой паспорт"

Кипрская церковь, признавшая недавно украинских раскольников, оказалась в центре скандала. Ее главу архиепископа Хризостома обвинили в причастности к афере с... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T08:00

2021-01-29T08:00

2021-01-29T12:57

аналитика - религия и мировоззрение

религия и мировоззрение

епифаний думенко

ситуация вокруг упц

константинопольский патриархат

элладская православная церковь

петр порошенко

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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости, Олег Налисник. Кипрская церковь, признавшая недавно украинских раскольников, оказалась в центре скандала. Ее главу архиепископа Хризостома обвинили в причастности к афере с "золотыми паспортами". А верующие связывают это с вопросом легализации "новой церкви" Украины. О том, какими методами сторонники раскола добиваются своего, — в материале РИА Новости."Кипрский сценарий"В начале года украинские раскольники похвастались амбициозными планами. Они уповают на то, что в ближайшие месяцы процесс становления "незалежной церкви" возобновится после годичного перерыва. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко анонсировал "вторую волну перехода" общин из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в свою структуру. А также еще большее признание ПЦУ в мире.По его словам, претендующий на лидерство в православном мире Константинопольский патриархат, который затеял глобальную легализацию украинских раскольников, наконец-то нашел для этого эффективную формулу. За основу возьмут "кипрскую модель": глава островной церкви архиепископ Хризостом во время службы 24 октября 2020 года помянул "митрополита Епифания". С точки зрения канонов это значит, что он признал лидера ПЦУ за своего — теперь они могут служить вместе и причащаться из общей чаши.Выходка архиепископа была неожиданной даже для киприотов. Несколько иерархов осудили его за это. И потребовали совместно рассмотреть проблему признания раскольников. Спустя месяц, 24 ноября, большинство членов синода Кипрской церкви встали на сторону своего предстоятеля.Но простые верующие восприняли это в штыки. Архиепископа Хризостома некоторые открыто называют предателем. И неспроста.В самом начале автокефальной истории, когда проект только раскручивался Фанаром (административным центром Константинопольского патриархата в Стамбуле) и президентом Украины Петром Порошенко, Кипрская церковь в лице своего предстоятеля высказалась довольно четко. Вот что архиепископ Хризостом писал в поздравлении патриарху Московскому Кириллу по случаю 1030-летия Крещения Руси в 2018 году:"Кипрская церковь никогда не отступит от своей позиции, которую мы вам многократно излагали, т. е. что всеми своими силами будет поддерживать позицию Русской православной церкви в вопросе о т. н. автокефалии на Украине. Эту позицию она считает справедливой и во всем оправданной. Именно там находятся ваши духовные корни, и нельзя вам оторваться от них. В этом вопросе мы, киприоты, особенно понимаем вас, взирая на гробницу и монастырь апостола Варнавы, основателя нашей церкви, которые по причине турецкого вторжения являются для нас недоступными (святыня находится на территории Турецкой республики Северного Кипра. — Прим. ред.). Главная причина, по какой мы поспешили откликнуться на ваше приглашение к участию в этих мероприятиях, было заверить вас снова в неизменности нашей позиции".А позиция РПЦ, которую поддержал архиепископ Хризостом в 2018 году, — это, как известно, непризнание автокефалии, выданной Константинопольским патриархом украинским раскольникам. Теперь же совсем недавние клятвы лидера Кипрской церкви забыты. Вместо них — официальное приглашение Думенко на Кипр и пожелания "успешного служения".Столь разительная перемена крайне насторожила верующих. В Русской церкви считают: архиепископа Хризостома подтолкнули к этому решению."Вашингтон постоянно давит""Ни для кого не секрет, что на него оказывалось давление со стороны Константинопольского патриарха, очень заинтересованного в том, чтобы хотя бы еще одна Церковь признала его беззаконное деяние. Давили американцы, заинтересованные в том, чтобы ослабить Русскую церковь, и стремящиеся противопоставить греческий мир славянскому миру", — говорил в ноябре РИА Новости глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.Американский след всплывал и при признании раскольников Александрийской и Элладской церквами в 2019 году. Тогда все произошло тоже довольно стремительно. Но, как отмечают священнослужители этих церквей, за этим стоят многомесячные интриги."Сложный украинский вопрос, к сожалению, возник в результате постоянного и тяжелого давления со стороны политических субъектов США и украинского руководства на Вселенский патриархат, на Грецию и другие страны", — заявил на днях в интервью изданию Рentapostagma митрополит Кифирский Серафим (Элладская православная церковь).Он не исключил, что такая политика продолжится и вскроются новые закулисные подробности признания ПЦУ.Впрочем, некоторые детали уже известны. Например, на Кипре. Как полагают верующие, скандал, в который угодил архиепископ Хризостом, связан с автокефальным вопросом."Дар" от аферистаКак сообщили на днях СМИ, бывший министр внутренних дел Кипра Сократис Хасикос и руководитель отдела инвестиционной программы Кипра в МВД Кристина Каулла утверждают, что глава Кипрской церкви способствовал выдаче "золотого паспорта" малайзийскому бизнесмену Джо Лоу в 2015 году. По их словам, иерарх просил министерство уладить все в ускоренном порядке.В итоге всего через четыре дня после обращения Лоу держал в руках кипрский "золотой паспорт". А за несколько дней до этого он обедал вместе с Хризостомом, где вручил ему банковский чек — "пожертвование на церковь"."Я поблагодарил его и сказал, что архиепископия не нуждается в пожертвованиях. И добавил, что деньги пойдут на богословский университет. Я думал, в чеке около 15 тысяч евро. Но потом мне сказали, что там 300 тысяч", — уверял в суде по этому делу в январе архиепископ.При этом он подтвердил, что письмо насчет бизнесмена отправляли в МВД из его офиса. А еще в другие ведомства, в том числе и канцелярию президента Кипра. Правда, по словам иерарха, это все сделали его сотрудники, он не вдавался в детали.Джо Лоу получил кипрское гражданство за четыре дня вместо положенных по закону девяти месяцев. Возможно, скандал был бы не таким громким, если бы не одна деталь: он провернул аферу на похищенные из госбюджета Малайзии деньги. На родине его обвиняют в краже десяти миллионов долларов, а также коррупции и злоупотреблении властью.Теперь кипрский суд рассмотрит вопрос о лишении малайзийца гражданства. Вполне вероятно, что его экстрадируют. Однако на этом резонансная история не закончится.Влиятельный у своих, зависимый от чужихПо данным кипрских СМИ, в афере Лоу было довольно много участников. Архиепископ Хризостом, скорее всего, сможет отвести от себя подозрения и избежать официального обвинения."Архиепископ Кипра для своей страны — очень значимая фигура. Это неформальный национальный лидер. Кроме того, первым президентом государства был архиепископ Макарий. И вся государствообразующая идея, самоидентичность, в огромной степени завязана на поместной Кипрской церкви, ведь этнически киприоты — это те же греки", — объясняет политолог Аркадий Малер.Влияние архиепископа Хризостома, по словам эксперта, велико в силу его статуса, а не личных качеств. И поэтому он, говорит Малер, так или иначе имеет дело и с органами власти, и с бизнесом, "особенно учитывая статус Кипра как одного из офшоров"."Но в то же время Кипр и его церковь — не сильные игроки в мировом православии. И противодействовать давлению извне не могут, особенно в таком вопросе, как признание украинских раскольников. Не исключено, что эта скандальная история (с малайзийцем. — Прим. ред.) и была инструментом давления… Если такой большой скандал годами замалчивался, значит, были заинтересованные в этом извне", — уверен эксперт.В признании раскольнической ПЦУ другими греческими церквами — Элладской и Александрийской — по мнению политолога, схожие обстоятельства, тоже фигурировал финансовый вопрос. Собеседник агентства полагает, что таким образом Фанар и поддерживающие его силы в США продолжат давить и на другие поместные церкви. Однако, отмечает он, "тайное все равно станет явным", в том числе очень неудобные для Константинополя нюансы.

https://ria.ru/20210113/raskol-1592778994.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аналитика - религия и мировоззрение, епифаний думенко, ситуация вокруг упц, константинопольский патриархат, элладская православная церковь, петр порошенко, патриарх кирилл (владимир гундяев), кипр, северный кипр, стамбул, сша, справки