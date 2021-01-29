https://ria.ru/20210129/khramtsova-1595070570.html

Уволенная из-за видео "Краса Росгвардии" решила вернуться на службу

Уволенная из-за видео "Краса Росгвардии" решила вернуться на службу

Уволенная из-за видео в инстаграме "Краса Росгвардии" Анна Храмцова заявила о намерении вернуться на службу. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T09:01

2021-01-29T09:01

2021-01-29T11:19

анна храмцова

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

свердловская область

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155308/50/1553085060_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_70a0711028435c5085440c80c41598b6.jpg

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Уволенная из-за видео в инстаграме "Краса Росгвардии" Анна Храмцова заявила о намерении вернуться на службу.По словам девушки, ее увольнение было незаконным, поэтому она приняла решение восстановиться через суд.Помимо восстановления, Храмцова намерена добиться выплаты одного миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и зарплаты за вынужденные прогулы.В декабре Храмцова рассказала, что ее уволили из Росгвардии из-за видео в инстаграме, на котором были запечатлены служебные помещения. В пресс-службе управления ведомства по Свердловской области это объяснили нарушением Храмцовой условий прохождения службы, предполагающих персональную ответственность.

https://ria.ru/20190904/1558267348.html

свердловская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анна храмцова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), свердловская область, общество