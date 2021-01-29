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Уволенная из-за видео "Краса Росгвардии" решила вернуться на службу
Уволенная из-за видео "Краса Росгвардии" решила вернуться на службу
Уволенная из-за видео в инстаграме "Краса Росгвардии" Анна Храмцова заявила о намерении вернуться на службу. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T09:01
2021-01-29T11:19
анна храмцова
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
свердловская область
общество
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Уволенная из-за видео в инстаграме "Краса Росгвардии" Анна Храмцова заявила о намерении вернуться на службу.По словам девушки, ее увольнение было незаконным, поэтому она приняла решение восстановиться через суд.Помимо восстановления, Храмцова намерена добиться выплаты одного миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и зарплаты за вынужденные прогулы.В декабре Храмцова рассказала, что ее уволили из Росгвардии из-за видео в инстаграме, на котором были запечатлены служебные помещения. В пресс-службе управления ведомства по Свердловской области это объяснили нарушением Храмцовой условий прохождения службы, предполагающих персональную ответственность.
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анна храмцова, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), свердловская область, общество

Уволенная из-за видео "Краса Росгвардии" решила вернуться на службу

09:01 29.01.2021 (обновлено: 11:19 29.01.2021)
 
© Конкурсная фотография Анны Храмцовой из личного архива Победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии" прапорщик полиции Анна Храмцова
Победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса Краса Росгвардии прапорщик полиции Анна Храмцова - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© Конкурсная фотография Анны Храмцовой из личного архива
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МОСКВА, 29 янв РИА Новости. Уволенная из-за видео в инстаграме "Краса Росгвардии" Анна Храмцова заявила о намерении вернуться на службу.
По словам девушки, ее увольнение было незаконным, поэтому она приняла решение восстановиться через суд.

"За такое (публикацию видео. — Прим. ред.) не увольняют уж точно", — объяснила она в комментарии Ura.ru.

Помимо восстановления, Храмцова намерена добиться выплаты одного миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и зарплаты за вынужденные прогулы.
В декабре Храмцова рассказала, что ее уволили из Росгвардии из-за видео в инстаграме, на котором были запечатлены служебные помещения.
В пресс-службе управления ведомства по Свердловской области это объяснили нарушением Храмцовой условий прохождения службы, предполагающих персональную ответственность.
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Анна ХрамцоваФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Свердловская областьОбщество
 
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