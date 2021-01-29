Уволенная из-за видео "Краса Росгвардии" решила вернуться на службу
09:01 29.01.2021 (обновлено: 11:19 29.01.2021)
© Конкурсная фотография Анны Храмцовой из личного архива Победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии" прапорщик полиции Анна Храмцова
© Конкурсная фотография Анны Храмцовой из личного архива
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Уволенная из-за видео в инстаграме "Краса Росгвардии" Анна Храмцова заявила о намерении вернуться на службу.
По словам девушки, ее увольнение было незаконным, поэтому она приняла решение восстановиться через суд.
"За такое (публикацию видео. — Прим. ред.) не увольняют уж точно", — объяснила она в комментарии Ura.ru.
Помимо восстановления, Храмцова намерена добиться выплаты одного миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда и зарплаты за вынужденные прогулы.
В декабре Храмцова рассказала, что ее уволили из Росгвардии из-за видео в инстаграме, на котором были запечатлены служебные помещения.
В пресс-службе управления ведомства по Свердловской области это объяснили нарушением Храмцовой условий прохождения службы, предполагающих персональную ответственность.
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