https://ria.ru/20210129/khalyal-1595145408.html

Муфтият Татарстана попросил проверить российские вакцины на халяльность

Муфтият Татарстана попросил проверить российские вакцины на халяльность

Духовное управление мусульман Татарстана попросило разработчиков отечественных вакцин от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" раскрыть состав компонентов,... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T15:09

2021-01-29T15:09

2021-01-29T20:02

религия и мировоззрение

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МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Духовное управление мусульман Татарстана попросило разработчиков отечественных вакцин от коронавируса "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" раскрыть состав компонентов, чтобы проверить вакцины на халяльность, сообщил РИА Новости председатель комитета по стандарту "Халяль" при ДУМ РТ Ирек Зиганшин. "Мы хотим убедиться в том, что вакцины приносят пользу для людей, в том числе исповедующих ислам, чтобы они были во благо и чтобы они соответствовали требованию халяльности", - сказал он.Зиганшин напомнил, что в России проживают 25 миллионов мусульман, а Татарстан является одним из крупнейших мусульманских регионов страны, поэтому сертификация вызвана "заботой о верующих". Представитель ДУМ РТ отметил, что по такому же принципу действуют верующие в других странах. Так, в январе вакцины от коронавируса от нескольких производителей получили сертификат халяльности в Индонезии и Малайзии.В то же время он допустил, что вакцины от центра имени Гамалеи и центра "Вектор" могут не пройти проверку на халяльность. "Если, например, при производстве использовался свиной желатин, но его нет в самой вакцине, вводимой в человека, то это тоже будет влиять на халяльность. Все, что связано со свининой, запрещено к употреблению и применению", - пояснил Зиганшин.Духовный деятель рассказал, что в курсе опасений со стороны верующих различных направлений христианства относительно использования при производстве вакцин от коронавируса клеточной линии HEK 293 (Human Embryonic Kidney 293), которая была извлечена в 1973 году из эмбриональных почек человека. Некоторые верующие видят в этом этическую проблему и поэтому отказываются от вакцинации."Мы хотим убедиться и в этом (есть там или нет такая клеточная линия). И поэтому ждем от институтов ответа. Со своей стороны мы тоже хотим помочь нашему обществу обрести правильный продукт", - отметил он.В случае, если запрещенные исламом компоненты будут обнаружены в вакцинах, то тогда, по его словам, соберется совет улемов (знатоков ислама) ДУМ РТ. Он примет решение о том, можно ли в таком случае верующим прививаться этими вакцинами или нет. Вынесенная ими фетва (исламский богословско-правовой документ), как пояснил Зиганшин, будет действовать на территории всей России.Ранее о готовности проверить вакцины от коронавируса на халяльность заявили в другой исламской структуре – Духовном управлении мусульман России (ДУМ РФ). Однако там отметили, что для этого сначала нужен запрос со стороны верующих. Пока что официальный запрос от ДУМ РТ о проверке на халяльность – первый в России.Глава ДУМ РФ муфтий Равиль Гайнутдин ранее уже привился вакциной "Спутник V". Остальные видные представители мусульманской общины стране публично не сообщали об этом.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210115/privivka-1593198006.html

https://ria.ru/20210126/khalyal-1594608651.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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