В полиции Капитолия попросили оставить забор вокруг здания конгресса
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМеталлическое ограждение на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Исполняющая обязанности начальника полиции вашингтонского Капитолия Йогананда Питтман попросила навсегда оставить забор вокруг здания парламента.
"В свете недавних событий я могу однозначно сказать, что необходимо внести значительные улучшения в инфраструктуру безопасности, включая постоянное ограждение и наличие готовых к реагированию резервных сил в непосредственной близости от Капитолия", - говорится в заявлении Питтман, опубликованном на сайте полиции Капитолия.
По ее словам, рекомендация установить постоянный забор вокруг здания конгресса звучала еще в 2006 году.
Как сообщалось, 6 января толпа сторонников тогдашнего президента США Дональда Трампа взяла штурмом Капитолий. После этого в Вашингтоне приняли беспрецедентные меры безопасности. До инаугурации Джо Байдена в городе несли службу 25 тысяч бойцов национальной гвардии, Белый дом на несколько кварталов обнесли дополнительными секциями забора, Капитолийский холм так же оказался за ограждением.