https://ria.ru/20210129/kapitoliy-1595058267.html

В полиции Капитолия попросили оставить забор вокруг здания конгресса

В полиции Капитолия попросили оставить забор вокруг здания конгресса

Исполняющая обязанности начальника полиции вашингтонского Капитолия Йогананда Питтман попросила навсегда оставить забор вокруг здания парламента. РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T01:30

2021-01-29T01:30

2021-01-29T01:30

захват капитолия в вашингтоне

капитолий

вашингтон (город)

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Исполняющая обязанности начальника полиции вашингтонского Капитолия Йогананда Питтман попросила навсегда оставить забор вокруг здания парламента.По ее словам, рекомендация установить постоянный забор вокруг здания конгресса звучала еще в 2006 году.Как сообщалось, 6 января толпа сторонников тогдашнего президента США Дональда Трампа взяла штурмом Капитолий. После этого в Вашингтоне приняли беспрецедентные меры безопасности. До инаугурации Джо Байдена в городе несли службу 25 тысяч бойцов национальной гвардии, Белый дом на несколько кварталов обнесли дополнительными секциями забора, Капитолийский холм так же оказался за ограждением.

https://radiosputnik.ria.ru/20210128/kapitoliy-1594928935.html

вашингтон (город)

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капитолий, вашингтон (город), сша, в мире