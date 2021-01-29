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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210129/kapitoliy-1595058267.html
В полиции Капитолия попросили оставить забор вокруг здания конгресса
В полиции Капитолия попросили оставить забор вокруг здания конгресса
Исполняющая обязанности начальника полиции вашингтонского Капитолия Йогананда Питтман попросила навсегда оставить забор вокруг здания парламента. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T01:30
2021-01-29T01:30
захват капитолия в вашингтоне
капитолий
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сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Исполняющая обязанности начальника полиции вашингтонского Капитолия Йогананда Питтман попросила навсегда оставить забор вокруг здания парламента.По ее словам, рекомендация установить постоянный забор вокруг здания конгресса звучала еще в 2006 году.Как сообщалось, 6 января толпа сторонников тогдашнего президента США Дональда Трампа взяла штурмом Капитолий. После этого в Вашингтоне приняли беспрецедентные меры безопасности. До инаугурации Джо Байдена в городе несли службу 25 тысяч бойцов национальной гвардии, Белый дом на несколько кварталов обнесли дополнительными секциями забора, Капитолийский холм так же оказался за ограждением.
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капитолий, вашингтон (город), сша, в мире

В полиции Капитолия попросили оставить забор вокруг здания конгресса

01:30 29.01.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМеталлическое ограждение на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Металлическое ограждение на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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ВАШИНГТОН, 29 янв - РИА Новости. Исполняющая обязанности начальника полиции вашингтонского Капитолия Йогананда Питтман попросила навсегда оставить забор вокруг здания парламента.
"В свете недавних событий я могу однозначно сказать, что необходимо внести значительные улучшения в инфраструктуру безопасности, включая постоянное ограждение и наличие готовых к реагированию резервных сил в непосредственной близости от Капитолия", - говорится в заявлении Питтман, опубликованном на сайте полиции Капитолия.
По ее словам, рекомендация установить постоянный забор вокруг здания конгресса звучала еще в 2006 году.
Как сообщалось, 6 января толпа сторонников тогдашнего президента США Дональда Трампа взяла штурмом Капитолий. После этого в Вашингтоне приняли беспрецедентные меры безопасности. До инаугурации Джо Байдена в городе несли службу 25 тысяч бойцов национальной гвардии, Белый дом на несколько кварталов обнесли дополнительными секциями забора, Капитолийский холм так же оказался за ограждением.
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Захват Капитолия в ВашингтонеКапитолийВашингтон (город)СШАВ мире
 
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