https://ria.ru/20210129/kalyagin-1595080155.html
Калягин назвал Ланового великим гражданином и выдающимся актером
Калягин назвал Ланового великим гражданином и выдающимся актером
Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин назвал Василия Ланового великим гражданином и выдающимся актером. РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T10:19
2021-01-29T10:19
2021-01-29T10:27
культура
умер василий лановой
ирина купченко
et cetera
василий лановой
театральное училище имени щукина
александр калягин
общество
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин назвал Василия Ланового великим гражданином и выдающимся актером.Народный артист СССР Василий Лановой скончался на 88-м году жизни. Актер был госпитализирован с коронавирусной инфекцией в начале января вместе с женой Ириной Купченко. Накануне его самочувствие ухудшилось, актера перевели в реанимацию."Ушел великий гражданин и выдающийся актер. Вся жизнь Василия Семеновича - как подвиг. Подвиг верности своей Родине, своей профессии, своим друзьям и коллегам. Он был любим народом. В него были влюблены все - от юных дев до преклонного возраста дам", - сказал Калягин РИА Новости.Он отметил роли Ланового в кино и "любимом и единственном на всю жизнь" Вахтанговском театре, а также преподавательскую работу в театральном училище имени Щукина."Так случилось, что он стоял и у истоков нашего театра "Et Cetera". Он великий, известный артист, доверился мне, поверил, и первый спектакль, которым мы открывались, тогда еще не имея своего здания, в театре имени Пушкина, была спектакль "Дядя Ваня" с его участием. Я буду ему благодарен до конца своих дней", - поделился Калягин, выразив соболезнования супруге и сыну Ланового.
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595079610.html
https://ria.ru/20210129/lanovoy-1595060508.html
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умер василий лановой, ирина купченко, et cetera, василий лановой, театральное училище имени щукина, александр калягин, общество