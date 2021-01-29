https://ria.ru/20210129/kaliningrad-1595142473.html
В Калининграде вынесли приговор по делу о гибели задержанного в ОВД
В Калининграде вынесли приговор по делу о гибели задержанного в ОВД
Суд признал виновными двоих бывших полицейских в гибели задержанного за хулиганство жителя Калининграда, который скончался от ожогов, полученных в отделе... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T14:50
2021-01-29T14:50
2021-01-29T15:13
россия
калининград
происшествия
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КАЛИНИНГРАД, 29 янв - РИА Новости. Суд признал виновными двоих бывших полицейских в гибели задержанного за хулиганство жителя Калининграда, который скончался от ожогов, полученных в отделе полиции, и приговорил их к 2 и 2,5 годам колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.Резонансный случай произошел в Калининграде в октябре 2019 года. Следствие считает, что теперь уже бывший начальник смены дежурной части отдела полиции Московского района Николай Плебух и старший оперативный дежурный Александр Иванов знали, что в камере, куда доставили задержанного за мелкое хулиганство 36-летнего Ивана Вшивкова, повреждена система отопления и из трубы течет горячая вода, но примерно полчаса держали его там. Вшивков скончался в больнице. Экспертиза показала, что термические ожоги, вызвавшие тяжелый ожоговый шок, составляли 95% поверхности тела.Судья нашла основания переквалифицировать инкриминируемую Плебуху и Иванову статью с превышения должностных полномочий на менее тяжкую — халатность, поскольку в их действиях не был установлен умысел на превышение полномочий, а напротив, было бездействие, небрежное отношение к обязанностям."Суд постановил: приговором Московского районного суда Плебух и Иванов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ (халатность). И назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Плебуху — 2 года и 6 месяцев, Иванову — два года", - сказала судья.Экс-полицейских взяли под стражу в зале суда.Плебух вину признал частично. По его словам, он несколько раз предлагал задержанному покинуть камеру. Иванов вину в халатности признал полностью. Свидетели во время следствия показали, что Вшивков вел себя агрессивно, сначала разбил камеру видеонаблюдения, потом радиатор отопления, а затем прыгнул в лужу воды от сломанной батареи. Температура воды составляла не меньше 60 градусов. Других повреждений, кроме ожогов, на теле Вшивкова не было обнаружено. Исследования видеозаписи с видеорегистратора в помещении ОВД показали, что в течение примерно получаса полицейские не предпринимали никаких мер по оказанию помощи задержанному, несмотря на его просьбы.Ранее гособвинитель запросила Плебуху 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его подчиненному Иванову - 5 лет и 9 месяцев. Сторона потерпевших попросила суд вернуть материалы дела в прокуратуру и предъявить подсудимым обвинение в убийстве.
https://ria.ru/20200912/izbienie-1577137194.html
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россия, калининград, происшествия
КАЛИНИНГРАД, 29 янв - РИА Новости.
Суд признал виновными двоих бывших полицейских в гибели задержанного за хулиганство жителя Калининграда
, который скончался от ожогов, полученных в отделе полиции, и приговорил их к 2 и 2,5 годам колонии общего режима, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Резонансный случай произошел в Калининграде в октябре 2019 года. Следствие считает, что теперь уже бывший начальник смены дежурной части отдела полиции Московского района Николай Плебух и старший оперативный дежурный Александр Иванов знали, что в камере, куда доставили задержанного за мелкое хулиганство 36-летнего Ивана Вшивкова, повреждена система отопления и из трубы течет горячая вода, но примерно полчаса держали его там. Вшивков скончался в больнице. Экспертиза показала, что термические ожоги, вызвавшие тяжелый ожоговый шок, составляли 95% поверхности тела.
Судья нашла основания переквалифицировать инкриминируемую Плебуху и Иванову статью с превышения должностных полномочий на менее тяжкую — халатность, поскольку в их действиях не был установлен умысел на превышение полномочий, а напротив, было бездействие, небрежное отношение к обязанностям.
"Суд постановил: приговором Московского районного суда Плебух и Иванов признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного статьей 293 УК РФ
(халатность). И назначил наказание в виде лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Плебуху — 2 года и 6 месяцев, Иванову — два года", - сказала судья.
Экс-полицейских взяли под стражу в зале суда.
Плебух вину признал частично. По его словам, он несколько раз предлагал задержанному покинуть камеру. Иванов вину в халатности признал полностью. Свидетели во время следствия показали, что Вшивков вел себя агрессивно, сначала разбил камеру видеонаблюдения, потом радиатор отопления, а затем прыгнул в лужу воды от сломанной батареи. Температура воды составляла не меньше 60 градусов. Других повреждений, кроме ожогов, на теле Вшивкова не было обнаружено. Исследования видеозаписи с видеорегистратора в помещении ОВД показали, что в течение примерно получаса полицейские не предпринимали никаких мер по оказанию помощи задержанному, несмотря на его просьбы.
Ранее гособвинитель запросила Плебуху 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, его подчиненному Иванову - 5 лет и 9 месяцев. Сторона потерпевших попросила суд вернуть материалы дела в прокуратуру и предъявить подсудимым обвинение в убийстве.