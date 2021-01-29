https://ria.ru/20210129/izbushka-1595134375.html

Избушка на курьих ножках российского художника может стать набором Lego

Избушка на курьих ножках российского художника может стать набором Lego

Проект художника-аниматора из Санкт-Петербурга Артема Бизяева "Баба-яга" набирает необходимое число голосов за лучшую идею конструктора Lego на сайте компании и РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T16:05

2021-01-29T16:05

2021-01-29T16:05

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 29 янв - РИА Новости. Проект художника-аниматора из Санкт-Петербурга Артема Бизяева "Баба-яга" набирает необходимое число голосов за лучшую идею конструктора Lego на сайте компании и в будущем может стать официальным набором Lego.Конкурс Lego IDEAS - это серия наборов, вдохновленных идеями фанатов конструктора. Компания проводит открытый конкурс на своем сайте, и наборы, получившие поддержку 10 тысяч человек, имеют шанс стать официальным конструктором Lego. Среди конкурентов "славянского лего" есть замок Троллей, набор по сюжету "Чарли и Шоколадная фабрика", сериалу "Игра Престолов", фильму "Полярный экспресс" и другие работы.По его словам, Баба-яга и ее избушка - одни из самых ярких образов из славянской мифологии, а интерьер - это воспоминания из детства, проведенного в деревне. "Конструировать избушку было невероятно приятно. Особенную радость мне принесла русская печь из кубиков. Ведь я каждое лето в детстве проводил в деревнях и помню каждую деталь печи. А еще резные оконные наличники - именно с них меня потянуло на постройку славянской архитектуры из "лего", - сказал Бизяев.Художник-аниматор сообщил, что тесно общается с командой производителя конструкторов и даже переделывал макет по их просьбе.По словам петербургского художника, он уже получил большой отклик на свою работу и только положительные комментарии к ней."Прошло полдня, а он уже практически набрал необходимое количество голосов. При этом конкурс дает на эту процедуру аж два года. Мне кажется, команда Lego будет в шоке от такого энтузиазма. Надеюсь, они не решат, что это какая-нибудь накрутка. Но уверяю, что это все 100% любовь людей к своей культуре", - считает Артем Бизяев.

https://ria.ru/20210125/sergeenko-1594495408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стиль жизни, новости культуры, lego group, санкт-петербург