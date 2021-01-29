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СМИ: Байден назначит бывшего помощника Обамы спецпосланником по Ирану
СМИ: Байден назначит бывшего помощника Обамы спецпосланником по Ирану
Президент США Джо Байден назначит бывшего помощника Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберта Малли спецпосланником по Ирану, передает агентство Рейтер со... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T00:39
2021-01-29T00:39
роберт малли
джо байден
иран
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в мире
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден назначит бывшего помощника Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберта Малли спецпосланником по Ирану, передает агентство Рейтер со ссылкой на два информированных источника.Белый дом ранее сообщил о намерении Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. В Тегеране заявляли, что переговоры с США в планы Ирана не входят, а любой прогресс в этом направлении зависит от практических шагов Вашингтона, в том числе отмены санкций.В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
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роберт малли, джо байден, иран, сша, в мире

СМИ: Байден назначит бывшего помощника Обамы спецпосланником по Ирану

00:39 29.01.2021
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции в Белом доме - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 29 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден назначит бывшего помощника Барака Обамы по Ближнему Востоку Роберта Малли спецпосланником по Ирану, передает агентство Рейтер со ссылкой на два информированных источника.
Белый дом ранее сообщил о намерении Байдена обсудить с союзниками планы переговоров с Ираном. В Тегеране заявляли, что переговоры с США в планы Ирана не входят, а любой прогресс в этом направлении зависит от практических шагов Вашингтона, в том числе отмены санкций.
В 2015 году "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
Иран в 2019 году заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах, уровне обогащения урана.
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