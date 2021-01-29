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Грузия разрешит въезд привитым от коронавируса иностранцам
Грузия разрешит въезд привитым от коронавируса иностранцам
Въезд в Грузию будет разрешен для граждан любой страны, которые предъявят на границе документацию с подтверждением проведения полного курса вакцинации от... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:30
2021-01-29T12:30
2021-01-29T12:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
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грузия
израиль
в мире
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ТБИЛИСИ, 29 янв - РИА Новости. Въезд в Грузию будет разрешен для граждан любой страны, которые предъявят на границе документацию с подтверждением проведения полного курса вакцинации от коронавируса, они не должны будут проходить обязательный карантин, заявила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава."При проведении полного курса любой вакцинации, что подразумевает две полные дозы, и при предъявлении на границе соответствующей документации граждане всех стран смогут въехать в страну без условий", - заявила Турнава на брифинге.По ее словам, гости из стран ЕС, Израиля, Швейцарии, ОАЭ, Саудовской Аравии смогут попасть в страну без прививок, но им нужно будет предъявить документ об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус и сделать аналогичный тест на третий день пребывания в стране. Самоизоляция в таком случае их касаться не будет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, швейцария, грузия, израиль, в мире