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Распространение коронавируса
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Грузия разрешит въезд привитым от коронавируса иностранцам
Грузия разрешит въезд привитым от коронавируса иностранцам
Въезд в Грузию будет разрешен для граждан любой страны, которые предъявят на границе документацию с подтверждением проведения полного курса вакцинации от... РИА Новости, 29.01.2021
2021-01-29T12:30
2021-01-29T12:30
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
швейцария
грузия
израиль
в мире
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ТБИЛИСИ, 29 янв - РИА Новости. Въезд в Грузию будет разрешен для граждан любой страны, которые предъявят на границе документацию с подтверждением проведения полного курса вакцинации от коронавируса, они не должны будут проходить обязательный карантин, заявила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава."При проведении полного курса любой вакцинации, что подразумевает две полные дозы, и при предъявлении на границе соответствующей документации граждане всех стран смогут въехать в страну без условий", - заявила Турнава на брифинге.По ее словам, гости из стран ЕС, Израиля, Швейцарии, ОАЭ, Саудовской Аравии смогут попасть в страну без прививок, но им нужно будет предъявить документ об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус и сделать аналогичный тест на третий день пребывания в стране. Самоизоляция в таком случае их касаться не будет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус covid-19, швейцария, грузия, израиль, в мире

Грузия разрешит въезд привитым от коронавируса иностранцам

12:30 29.01.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 29.01.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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ТБИЛИСИ, 29 янв - РИА Новости. Въезд в Грузию будет разрешен для граждан любой страны, которые предъявят на границе документацию с подтверждением проведения полного курса вакцинации от коронавируса, они не должны будут проходить обязательный карантин, заявила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава.
"При проведении полного курса любой вакцинации, что подразумевает две полные дозы, и при предъявлении на границе соответствующей документации граждане всех стран смогут въехать в страну без условий", - заявила Турнава на брифинге.
По ее словам, гости из стран ЕС, Израиля, Швейцарии, ОАЭ, Саудовской Аравии смогут попасть в страну без прививок, но им нужно будет предъявить документ об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус и сделать аналогичный тест на третий день пребывания в стране. Самоизоляция в таком случае их касаться не будет.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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