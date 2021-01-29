https://ria.ru/20210129/gruziya-1595107285.html

Грузия разрешит въезд привитым от коронавируса иностранцам

Грузия разрешит въезд привитым от коронавируса иностранцам

Въезд в Грузию будет разрешен для граждан любой страны, которые предъявят на границе документацию с подтверждением проведения полного курса вакцинации от... РИА Новости, 29.01.2021

2021-01-29T12:30

2021-01-29T12:30

2021-01-29T12:30

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

швейцария

грузия

израиль

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/18/1594340050_0:186:3071:1913_1920x0_80_0_0_133ca7585509f0f78df75252872b8b4d.jpg

ТБИЛИСИ, 29 янв - РИА Новости. Въезд в Грузию будет разрешен для граждан любой страны, которые предъявят на границе документацию с подтверждением проведения полного курса вакцинации от коронавируса, они не должны будут проходить обязательный карантин, заявила министр экономики и устойчивого развития республики Натия Турнава."При проведении полного курса любой вакцинации, что подразумевает две полные дозы, и при предъявлении на границе соответствующей документации граждане всех стран смогут въехать в страну без условий", - заявила Турнава на брифинге.По ее словам, гости из стран ЕС, Израиля, Швейцарии, ОАЭ, Саудовской Аравии смогут попасть в страну без прививок, но им нужно будет предъявить документ об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус и сделать аналогичный тест на третий день пребывания в стране. Самоизоляция в таком случае их касаться не будет.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

швейцария

грузия

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, швейцария, грузия, израиль, в мире